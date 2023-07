Grande Fratello, Rita Dalla Chiesa diretta su Cesara Buonamici: “Il pubblico non ne può più”

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa ha espresso delle parole di difesa nei confronti della giornalista Cesara Buonamici che stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sarà l’unica opinionista del Grande Fratello.

L’attesa per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello tende a crescere ogni giorno sempre di più. E proprio nel corso degli ultimi giorni è stata diffusa una particolare notizia che sta facendo tanto discutere. Stiamo di preciso parlando dell’indiscrezione secondo la quale a svolgere il ruolo di unica opinionista sarà Cesara Buonamici. A tal proposito si è espressa la politica e conduttrice Rita Dalla Chiesa rivelando quello che è il suo pensiero.

Il pensiero di Rita Dalla Chiesa sulla presenza di Cesara Buonamici al Grande Fratello

Da ormai diversi giorni non si fa altro che parlare della notizia, lanciata da Dagospia.it, secondo la quale a svolgere il ruolo di opinionista nel corso della nuova edizione del Grande Fratello che avrà inizio il prossimo mese di settembre sarà Cesara Buonamici. Secondo tale indiscrezione la giornalista del TG5 sarà l’unica opinionista del noto reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma non tutti hanno accolto bene tale rumors. Secondo molti infatti la Buonamici non è adatta a ricoprire tale ruolo, e tra coloro che non hanno avuto timore di esprimere tale pensiero vi troviamo la giornalista Selvaggia Lucarelli. Al contrario invece a rivolgere delle bellissime parole nei confronti della giornalista e della sua professionalità e serietà è stata la nota conduttrice televisiva oltre che politica italiana Rita Dalla Chiesa. Quest’ultima si è espressa su Instagram rivelando che la Buonamici è una donna “simpatica, pungente, ironica e in grado di spararti, con educazione, le verità in faccia…”.

Il commento della conduttrice e politica italiana

Rita Dalla Chiesa, sempre tramite il suo account Instagram, ha poi proseguito esprimendo ancora delle bellissime parole nei confronti della giornalista. E rivelando inoltre che secondo quello che è il suo pensiero Signorini e Mediaset hanno fatto un’ottima scelta. Secondo Rita Dalla Chiesa in un momento come questo, dove tutto è “sopra le righe” ecco che la Buonamici è probabilmente da considerare proprio quello che a Mediaset serviva. Sempre secondo Dalla Chiesa il pubblico a casa non sarebbe più disposto a tollerare quello che è stato visto in questi anni. E quindi continui litigi ed urla ma anche un linguaggio spesso scurrile e poco adatto al pubblico che è solito seguire il reality show. “Il pubblico vuole rilassarsi, non ne può più di parolacce, urla e litigi. Almeno, questo è’ quello che penso io…”, queste esattamente le sue parole.

La grande stima della conduttrice nei confronti della Buonamici

Rita Dalla Chiesa ha poi concluso il suo intervento sulla questione esprimendo parole di elogio e di stima nei confronti della conduttrice del TG5. E di preciso dopo aver rivelato di conoscerla da molto tempo in quanto hanno iniziato insieme il loro cammino nel mondo della televisione ha dichiarato che proprio al TG5 il ruolo da lei svolto è piuttosto “autorevole“.