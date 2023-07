Zona Bianca, Giuseppe Brindisi: «Lavoro sempre e non mi pesa ma ho un segreto”

0 SHARES Condividi Tweet

Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e canzoni, in occasione della quale ha svelato che lavorare non gli pesa, anzi di essere molto felice, quando è sempre indaffarato.

Vediamo cosa ha detto.

Giuseppe Brindisi: anche d’estate lavoro sempre

Giuseppe Brindisi, conduttore di “Zona Bianca” ha rilasciato una lunga intervista al magazine TV Sorrisi e canzoni a cui ha raccontato: «Non mi sono mai fermato perché andiamo in onda ininterrottamente dal 7 aprile 2021, in pieno Covid. A luglio, poi, abbiamo due appuntamenti settimanali, il lunedì e il mercoledì. Personalmente mi divido tra Milano, dove lavoro, Roma, dove abito, e Ugento, il mio buen retiro nel Salento».

E poi ha aggiunto: «La trasmissione mi dà tante soddisfazioni. Io non mi annoio mai e lavorare d’estate non mi pesa».

Poi, ha svelato come fa a tenere sempre accesa la curiosità della gente e alta l’attenzione sulla sua trasmissione: «L’anno scorso siamo stati “aiutati” dalla crisi politica e dalle elezioni di settembre. Quest’anno la politica ci dà tanti motivi per restare accesi. D’estate, poi, inseriamo argomenti più “leggeri”, ma che comunque fanno riflettere. Diciamo che l’attualità offre tanti spunti. In estate, il difficile è convincere gli ospiti a partecipare alla trasmissione. Scendo proprio io in campo. Ogni volta devo inventarmi una supplica diversa ma sono abbastanza persuasivo».

Giuseppe Brindisi e il suo metodo per combattere il caldo

Giuseppe Brindisi ha rivelato come fa ad essere sempre elegante anche quando fa tanto caldo: «C’è un segreto che ora vi svelo. Avrete notato che nelle ultimissime puntate non ho la cravatta. Un giorno mi ero presentato con una di colore viola e Siria Magri (condirettore di Videonews,ndr), che è scaramantica, quando mi ha visto, ha bloccato tutto dicendo: “Non si può andare in onda con il viola”. Da quel momento l’ho tolta e conduco in camicia, rigorosamente di lino o di cotone fresco, e giacca leggera. Con il pubblico in studio, fa più caldo, ma è bello averlo».

Per quanto riguarda l’alimentazione che segue, ha detto: «Sono molto goloso. In questo periodo, pur essendo un inguaribile pastasciuttaro, cerco di evitare i carboidrati. Ma alla mozzarella di bufala non ci rinuncio!».