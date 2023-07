“Giancarlo Magalli in panchina”, Alessandro Cecchi Paone, diretto, esterna il suo pensiero

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli assente dai palinsesti, una telespettatrice non ci sta e scrive al settimanale Nuovo tv.

Giancarlo Magalli è stato assente dalla tv per un pò di tempo, salvo poi tornare e spiegare il motivo di questa assenza. Il conduttore poco tempo fa ha dovuto combattere contro un brutto male, che per fortuna ha vinto. Tuttavia, è stato proprio per motivi di salute che il conduttore è stato lontano dagli schermi per un bel pò di tempo. Tornato in forma, Giancarlo è tornato in tv facendo intendere di essere pronto a prendere parte ad alcuni progetti. Ad ogni modo, per lui al momento non ci sarebbe alcun programma, ma solo qualche semplice ospitata. Di lui se ne è parlato nel settimanale Nuovo tv, ed esattamente nella rubrica “La posta”, che fino a poco tempo fa era gestita da Alessandro Cecchi Paone.

Giancarlo Magalli assente dalla tv ancora per la prossima stagione televisiva

Nella rubrica de La posta, su Nuovo tv un tempo gestita da Alessandro Cecchi Paone in questi giorni si è parlato di Giancarlo Magalli. Una telespettatrice e fan del conduttore, la signora Rita da Roma ha scritto una lettera di lamentela, spiegando se a suo modo di vedere, è davvero incredibile il fatto che sia stato escluso dai palinsesti della prossima stagione televisiva.

Una telespettatrice e fan prende le sue difese

“Nella prossima stagione televisiva sembra non ci sia spazio per un conduttore così bravo come Giancarlo Magalli. Non è assurdo tenerlo ancora in panchina?”. Questo quanto scritto dalla telespettatrice, alla quale il settimanale ha replicato, sostenendo che non è ancora detta l’ultima parola e che Magalli potrebbe ottenere qualcosa. “Non è detto che Magalli rimanga in panchina”, ha replicato il settimanale.

Il settimanale Nuovo tv replica

“Se è vero che la prossima stagione tv è stata ormai delineata, restano ugualmente aperte diverse strade sulle quali, chissà, potremmo incontrare il bravo e brillante conduttore”, ha aggiunto poi il settimanale. Il giornale ha voluto ancora sottolineare il fatto che al giorno d’oggi la televisione non è più quella di una volta e che anche diversi conduttori ricoprono il ruolo di giudici di un talent ad esempio,. “Tali posizioni possono far gola ai conduttori che al momento sono fuori dai giochi”.