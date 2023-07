Karina Cascella diretta su Mediaset: “Da come si sono messe le cose, non mi chiameranno mai più”

0 SHARES Condividi Tweet

Che sulle reti Mediaset ci sia uno stravolgimento totale, questo ormai è chiaro a tutti, la dirigenza, con a capo Piersilvio Berlusconi, in qualità di amministratore delegato, ha voluto dare un messaggio chiaro con la cacciata di alcuni volti famosi e con la scelta di altri, uno su tutti Cesara Buonamici come unica opinionista nella prossima edizione de Il grande fratello vip.

Su questa rivoluzione ha voluto dire la sua anche una famosissima opinionista, ex volto di Uomini e donne, Karina Cascella nota a tutti per non avere peli sulla lingua. Vediamo cosa ha detto su ciò che sta avvenendo in Mediaset.

Karina Cascella: “Vista l’aria che tira, non mi vedrete più in tv”

Karina Cascella ha detto la sua su Cesara Buonamici che, da lunedì 11 settembre, sarà l’unica opinionista nel programma Grande Fratello. Karina Cascella, rispondendo ad un follower che le chiedeva cosa ne pensasse e se la rivedremo presto in tv, ha risposto: “Mi pare di aver capito che l’intento sia di dare più serietà e soprattutto educazione ad un programma che più volte ha toccato il fondo da questi punti di vista. Quindi ottima scelta, a me lei piace molto. Volto rassicurante, familiare e grande professionista. Il problema non è lei”.

E poi, parlando di lei, ha detto: “Quando mi rivedrete in televisione? A quanto pare, mai da come si sono messe le cose. Gli opinionisti tv da quanto ho capito saranno soltanto giornalisti di un certo spessore. Anche questa ottima decisione, perché ormai chiunque andava in tv e diceva la sua.

E poi ha anche aggiunto: “Io ho la mia vita e i miei lavori (e sono anche troppi) però, allo stesso modo, so di non essere mai stata come una certa massa e anche se non una giornalista, resto sempre del parere che il mio lavoro da opinionista so farlo molto ma molto bene”.

Karina Cascella aveva proposto di diventare opinionista del GF Vip

Un po’ di tempo fa, Karina Cascella sempre sostenendo di essere bravissima come opinionista, aveva proposto la sua candidatura per il Grande fratello vip sparando a zero su quelli che erano gli opinionisti di allora, Pupo e Antonella Elia e aveva detto così per caldeggiare questa idea: “Concorrente no, ma potrei fare altre cose. Al posto di Pupo o Antonella Elia? Credo che sarei perfetta in quel ruolo. Io sono onesta e devo dirlo. Ognuno è bene che faccia ciò che sa fare bene e io quello so farlo. Mentre lui e l’Elia non mi piacciono in quel contesto, lui è un cantante. Poi i suoi interventi non sono validi e le battute non fanno mai ridere nessuno. Antonella? Ragazzi ma davvero devo parlarne? Comunque io mi auguro che la produzione capisca che sono perfetta per quella poltrona”.