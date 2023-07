Guendalina Tavassi sulla rivoluzione a Mediaset di Pier Silvio Berlusconi: “Ci ha fatto fuori tutte”

0 SHARES Condividi Tweet

Non molto tempo fa, Naike Rivelli aveva difeso Barbara D’Urso in merito alla conclusione del suo rapporto lavorativo con l’azienda, ma ora è stata la volta di Guendalina Tavassi a dire la sua.

Guendalina Tavassi parla di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip

Attraverso Instagram, la Tavassi ha parlato del suo lavoro e ha affrontato l’argomento riguardante una possibile sua partecipazione al Grande Fratello Vip. In passato, Guendalina ha avuto un ruolo di rilievo nei salotti televisivi di Canale 5, e con sincera franchezza ha ammesso che sarebbe stata felice di tornare nel reality show. Tuttavia, sembra che questa opportunità sia ormai un miraggio, poiché sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia imposto una nuova regola che vieta agli influencer e agli ex concorrenti di reality di partecipare al programma.

In relazione a questo, Guendalina ha chiarito: “No ragazzi, mi chiedete questo ogni anno. Non parteciperò al Grande Fratello. Se in passato c’erano almeno delle possibilità, ora tutte sono state eliminate. Una situazione davvero divertente. Beh, a essere sincera, questa cosa non mi preoccupa minimamente. Ho il mio lavoro, mi diverto su Instagram, ci lavoro. Per quanto riguarda la televisione, accetto solo progetti che mi appassionano; altrimenti, li rifiuto. Non sono ossessionata dalla TV, ma riguardo al Grande Fratello, beh, è un’eccezione. È l’unico reality show che rifarei, ma credo che non ci sia più spazio per influencer e personaggi eccentrici. Potremmo definirci eccentrici, ma cosa importa? Il fascino della trasgressione è affascinante.” Inoltre, Guendalina non menziona mai direttamente Berlusconi, ma è evidente che si riferisce a lui, soprattutto quando parla di essere state “eliminate”.

La reazione della Tavassi allo stravolgimento messo in atto da Piersilvio Berlusconi

È chiaro che la decisione di Pier Silvio Berlusconi abbia lasciato un segno, e molti volti familiari sembrano essere stati esclusi dal panorama televisivo. Tuttavia, Guendalina Tavassi sembra affrontare la situazione con una dose di ironia e leggerezza, sottolineando che il mondo della TV non è l’unico modo per lei di divertirsi e lavorare.

Mentre il Grande Fratello Vip sembra essere un capitolo ormai chiuso per la Tavassi, questa continua a focalizzarsi sul suo lavoro e sul coinvolgimento con i suoi follower su Instagram. La sua posizione sembra chiara: pur essendo aperta a nuove opportunità televisive, è determinata a scegliere solo progetti che le offrano vere soddisfazioni.