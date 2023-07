Barbara d’Urso bombarda Myrta Merlino, la sua sottile frecciatina va a segno

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara d’Urso è andata ospite al Festival Marateale, una celebre manifestazione che si svolge ogni anno nella suggestiva cornice di Maratea, in Basilicata. In quell’occasione, la famosa conduttrice ha voluto fare delle precisazioni riguardanti le sue trasmissioni televisive, oltre a lanciare una stoccata sottile rivolta a Myrta Merlino.

Barbara d’Urso lancia una stoccata a Myrta Merlino

Con sicurezza e determinazione, Barbara ha voluto chiarire che ogni suo programma è il risultato di richieste e direttive provenienti dagli addetti ai lavori. Ha enfatizzato il fatto che le sue scelte televisive non sono mai frutto di improvvisazione personale, ma risultano da una pianificazione accurata e condivisa: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste”. Per poi aggiungere: “Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Con garbo, ma al contempo con un pizzico di ironia, la conduttrice ha poi replicato alle dichiarazioni di Myrta Merlino, la quale, in un’intervista rilasciata al noto quotidiano La Stampa, sembrava mettere in dubbio l’esistenza delle tradizionali casalinghe di Voghera, sostenendo che queste figure ormai siano diventate obsolete. Barbara d’Urso ha voluto, quindi, ribadire con forza che le casalinghe di Voghera esistono ancora e, in modo scherzoso, ha ammesso di poter condividere alcuni aspetti della loro quotidianità: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”.

L’entusiasmo del pubblico presente al Festival Marateale è stato palpabile durante l’intervento della carismatica conduttrice. La sua passione e dedizione al mondo della televisione hanno colpito tutti gli spettatori, dimostrando un profondo attaccamento al proprio lavoro e alla propria carriera.

Barbara d’Urso ha dimostrato grande sicurezza in sè stessa e nelle sue scelte professionali, rispondendo alle critiche con aplomb e senza farsi intimorire dalle voci negative.

Barbara d’Urso dà appuntamento ai suoi fans

Durante l’evento, la nota conduttrice ha voluto anche rassicurare i suoi affezionati fan, garantendo che presto tornerà sul piccolo schermo con nuove emozionanti sorprese: “Torno, torno, non vi preoccupate, torno presto! Quando meno ve lo aspettate!”.

L’intervento di Barbara d’Urso ha confermato la sua autenticità e la sua dedizione alla televisione. Le sue parole hanno dimostrato che è consapevole delle sfide del mondo dello spettacolo, ma è pronta a farvi fronte con tenacia e grinta. La sua presenza magnetica ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori del pubblico presente. Non vediamo l’ora di rivederla presto sul piccolo schermo, certi che continuerà a regalarci momenti di intrattenimento indimenticabili.