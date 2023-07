Mare Fuori, chi arriva nel cast direttamente da Amici

0 SHARES Condividi Tweet

A dicembre, il palco del prestigioso Teatro Augusteo di Napoli si prepara ad accogliere uno spettacolo emozionante, il musical di “Mare Fuori“, diretto dal talentuoso Alessandro Siani. L’attesa è grande, poiché lo spettacolo, dopo il debutto a Napoli, intraprenderà un viaggio per l’Italia con ben trenta date programmate.

Chi arriva nel cast di Mare fuori

Ciò che rende ancora più interessante questo evento è l’ingresso nel cast di una nota finalista della celebre trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi“. Il profilo ufficiale del musical ha condiviso la lieta notizia dell’arrivo di Giulia Molino, la quale ha affascinato il pubblico durante la diciannovesima edizione del talent show.

Il cast è entusiasta di accogliere Giulia Molino e, sebbene il suo ruolo sia ancora avvolto nel mistero, non vedono l’ora di condividerne i dettagli con il pubblico in seguito. Hanno espresso a Giulia i migliori auguri per la sua prima avventura teatrale, e il musical è ansioso di incontrare il pubblico e di esibirsi con entusiasmo contagioso.

Il messaggio di Giulia Molino

Nel suo saluto ai fan di “Mare Fuori”, Giulia Molino ha raccontato la sua esperienza durante i casting a Roma, manifestando l’emozione di una bambina di fronte a un’opportunità così significativa. Ha confessato di aver avuto qualche brivido prima di salire sul palco, cosa del tutto naturale per un’occasione così importante. Ma alla fine, con grande gioia, ha ottenuto un risultato positivo ed è stata felicissima di annunciare il suo ingresso nel cast del musical con questo messaggio: “Ho partecipato ai casting a Roma con l’entusiasmo di una bambina. Prima di salire sul palco avevo un po’ di ansia…insomma è normale. Però pensavo tra me e me, ci provo, vediamo come va. Ed è successo. Sono felicissima di poter annunciare che farò parte del cast di Mare Fuori – Il Musical. Sono molto emozionata e anche un po’ spaventata per questa nuova avventura, perché è la mia prima esperienza da attrice in un musical”.

E poi ha continuato così: “Però sono molto fiera di poter far parte di un progetto che abbraccia e parla di ragazzi della mia età, che vivono un momento di difficoltà, che cercano di affrontare grazie alla musica. Ce sta o mar for e l’ammor a’int…E io non vedo l’ora di poter donare tutto questo amore che ho dentro. Vabbuò, ci vediamo a teatro guagliù! Vi voglio bene a tutti”.

Per Giulia, questa rappresentazione rappresenta una nuova avventura, essendo la sua prima esperienza come attrice in un musical. La finalista di “Amici” si sente onorata di far parte di un progetto che tocca tematiche vicine a giovani come lei, che affrontano momenti di difficoltà cercando conforto nella musica.

I commenti al filmato su Instagram sono stati numerosi e calorosi, dimostrando il sostegno del pubblico nei confronti di Giulia e dell’intero progetto di “Mare Fuori – Il Musical”. Tra i tanti messaggi di affetto, spicca quello di Maria Esposito, protagonista della celebre serie televisiva su Rai Due, che ha espresso tutto il suo amore per la giovane artista.

La partecipazione di Giulia Molino a questo spettacolo promette di essere una vera e propria unione tra talento e passione. Il pubblico non vede l’ora di assistere a questo affascinante viaggio teatrale, un’esperienza in grado di coinvolgere e toccare il cuore di tutti coloro che si recheranno a teatro per assistere a “Mare Fuori – Il Musical“. L’energia positiva e l’amore che Giulia ha condiviso nel suo messaggio sono solo un assaggio di ciò che il pubblico potrà aspettarsi in questa emozionante produzione.

Con la prospettiva di debuttare al Teatro Augusteo di Napoli e di spaziare in tutta Italia, “Mare Fuori – Il Musical” si prepara a regalare momenti indimenticabili a un pubblico entusiasta ed emozionato. Sarà un’occasione speciale per apprezzare il talento di Giulia Molino e di tutti gli artisti coinvolti in questa coinvolgente rappresentazione teatrale, che promette di trasmettere un messaggio di amore, speranza e forza attraverso la magia della musica e del teatro.