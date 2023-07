Fabrizio Corona mette in un angolo De Martino: “Ecco con chi ha tradito Belen”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ha recentemente riportato alla luce la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, svelando particolari e dichiarazioni shock. Secondo la sua versione, la coppia si sarebbe separata diversi mesi fa, e Corona ha persino rivelato alcune confidenze che la showgirl argentina gli avrebbe fatto riguardo al marito.

Fabrizio Corona e le rivelazioni sulla copia De Martino Rodriguez

Tra le varie indiscrezioni e voci di corridoio, è emersa un’insinuazione riguardante il conduttore di “Bar Stella”. Fabrizio Corona ha svelato che anche Stefano De Martino ha i suoi segreti, proprio come qualsiasi altra persona al mondo. Secondo l’ex paparazzo, Belen avrebbe scoperto alcuni di questi segreti. Inoltre, la presunta vacanza in barca di De Martino con Belen non sarebbe stata significativa, poiché la loro storia sarebbe già stata finita in quel periodo. Le foto in cui Stefano appare vicino a personaggi come Alessia Marcuzzi senza l’anello al dito, o le foto con Elio al compleanno di Ignazio Moser, non avrebbero avuto alcun significato perché la storia tra lui e Belen sarebbe terminata già sei mesi prima.

La reazione di Stefano De Martino a queste dichiarazioni è stata apparentemente ironica e distante. Un follower avrebbe scritto un commento sul suo profilo in cui chiedeva se avesse davvero tradito Belen come sostenuto da Corona, aggiungendo sarcasticamente che poi voleva passare per quello “bravo”. E De Martino ha risposto mettendo in evidenza quel commento.

Fabrizio Corona: “Ecco con chi De Martino ha tradito Belen”

Tuttavia, Fabrizio Corona non sembra aver chiuso qui il suo discorso riguardo a Stefano De Martino. Sul suo canale Telegram, avrebbe continuato a insinuare che il conduttore abbia avuto un flirt con una ragazza napoletana di 23 anni. Sembrerebbe che la giovane frequenti l’università e provenga da una famiglia rispettabile, e non sia interessata al gossip o alla visibilità mediatica. Secondo l’ex paparazzo, Stefano avrebbe conosciuto questa ragazza in un locale napoletano di un amico in comune e, in seguito, l’avrebbe cercata su Instagram fino a ottenere il suo numero di telefono.

Di seguito le parole di Fabrizio Corona: “Ecco un suo flirt certo, ha tradito Belen. Come vi avevamo promesso, vi sveliamo i retroscena di un flirt sicuro fra i vari con cui Stefano ha tradito Belen. Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip ne alla visibilità. Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono“.

Tuttavia, se la storia di De Martino e Belen si fosse effettivamente conclusa sei mesi fa, questo flirt (se fosse realmente avvenuto) non potrebbe essere considerato un tradimento, poiché i due non sarebbero stati più insieme in quel periodo.

Come spesso accade nelle storie di personaggi famosi, i dettagli e le voci si intrecciano, creando un susseguirsi di notizie che possono avere varie interpretazioni. Bisogna sempre prendere in considerazione il fatto che, dietro ai riflettori, le emozioni e le dinamiche delle relazioni possono essere complesse e sfuggire spesso alla nostra comprensione.