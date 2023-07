Non Sono Una Signora, Amanda Lear fa una gaffe dopo l’altra, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’ultima puntata di “Non Sono Una Signora“, Amanda Lear è stata chiamata a sostituire Mara Maionchi nella delicata fase di elezione della regina vincitrice. Questo evento ha portato l’affascinante icona, nota per essere stata la musa ispiratrice di Salvador Dalì, nel meraviglioso mondo delle drag queen. Tuttavia, il suo approccio a questo universo colorato e sfavillante è sembrato un po’ fuori contesto, dimostrando di essere meno a suo agio rispetto a Mara Maionchi, che nelle puntate precedenti aveva dimostrato di avere qualche difficoltà nel riconoscere un uomo da una donna.

Le gaffe di Amanda Lear

Durante la puntata, Amanda Lear è stata protagonista di alcune gaffe, facendo battute non proprio azzeccate riguardo alle esibizioni delle drag queen. Ad esempio, davanti a una ballerina drag queen di nome She Funk, in arte Andreas Muller, ha fatto una curiosa affermazione, sostenendo che non poteva essere un ballerino perché aveva il “cu*o troppo grosso”. Inoltre, ha fatto un curioso parallelo tra She Funk e il noto pilota di MotoGP Andrea Iannone, suggerendo un possibile flirt tra lui e la cantante Elodie, una situazione del tutto immaginaria.

Un’ ulteriore gaffe l’ha fatta quando Sabrina Salerno e Cristina D’Avena hanno sostenuto che She Funk fosse in realtà Vito Coppola, noto ballerino di “Ballando con le Stelle“. Amanda Lear ha reagito chiedendo “è un parrucchiere vero?”, confondendo apparentemente il ballerino con un omonimo imprenditore dei saloni di bellezza Coppola.

Amanda Lear cita Mina

Le gaffe non si sono fermate qui, poiché Amanda Lear ha commentato l’esibizione di Meusa Du Champ, dietro cui si cela l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, affermando di vedere Mina sul palco. Questo commento ha sorpreso il pubblico, poiché Mina è una cantante con una carriera leggendaria e certamente non associabile a una barba, a differenza del drag queen in questione.

Il momento culminante della serata è stato l’incontro con le The Nancies, ovvero i comici Gigi & Ross, che si sono aggiudicati il titolo di vincitori. La loro esibizione con Amanda Lear è stata senza dubbio uno dei momenti più divertenti dello show. Tuttavia, l’interrogativo sorge spontaneo: è stata la loro performance a convincere la produzione a chiamare Amanda Lear in sostituzione di Mara Maionchi?

Nonostante le sue piccole disavventure e le gaffe commesse durante la puntata, Amanda Lear ha comunque portato il suo carisma e la sua eleganza nel contesto delle drag queen, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più variegata e sorprendente. La sua partecipazione ha sicuramente aggiunto un tocco di glamour e un pizzico di imprevedibilità alla serata.

L’esperienza di Amanda Lear nel mondo delle drag queen è stata alquanto divertente e a tratti imbarazzante, ma ha certamente reso la puntata di “Non Sono Una Signora” ancora più godibile. Ognuno può avere i propri momenti di distrazione, e la sua presenza ha dimostrato che anche le icone possono essere umane e commettere degli errori. Nonostante tutto, Amanda Lear rimane una figura affascinante e intramontabile, pronta a incantare il pubblico con la sua personalità unica e il suo stile inconfondibile.