Cristina Marino: “Tutti mi dicono che somiglio a Brigitte Bardot”

Cristina Marino, nota per il suo talento come attrice, modella e imprenditrice, nonché per essere la moglie di Luca Argentero e madre di due bellissimi bambini, Nina Speranza e Noè Roberto, si è raccontata in un’intervista esclusiva su Oggi, rivelando alcuni dettagli della sua vita personale e professionale.

Cristina Marino: “La mia famiglia con Luca”

Nata in una famiglia agiata, Cristina ha sempre nutrito il desiderio di essere indipendente e lavorare per realizzare i propri sogni. Adulti, insieme a Luca, hanno formato una famiglia forte e unita. La coppia si è conosciuta quando erano ancora giovani, innamorandosi nella versione più autentica di sè stessi. Oggi, Cristina si sente più consapevole della maternità e della potenza dell’amore che ha portato alla nascita dei suoi due figli, un tesoro che le ha dato una nuova forza interiore.

Cristina Marino: “Tutti mi dicono che assomiglio a Brigitte Bardot”

Durante l’intervista, Cristina ha scherzato riguardo alla somiglianza con l’iconica Brigitte Bardot, un paragone lusinghiero che spesso le viene fatto, ma che lei stessa fatica a riconoscere. Nonostante ciò, ammette che talvolta si illude di poter essere paragonata a una diva così famosa :“Il paragone mi lusinga, anche se non vedo tutta questa somiglianza con lei, che per me è un’icona. Comunque, me lo dicono spesso e a volte mi illudo che sia così”.

La sua bellezza e la forma fisica smagliante non sono passate inosservate dopo le gravidanze. Cristina è una personal trainer riconosciuta dal Coni e ha sviluppato il metodo Befancyfit, che si basa sull’unione di allenamento, giusta alimentazione e uno stile di vita sano. Con grande dedizione, si allena tre-quattro volte a settimana e incoraggia tutti a prendersi cura di sé stessi, senza promuovere diete restrittive ma seguendo una dieta varia e bilanciata: “Mangio un po’ tutto. Prediligo verdure, avocado, uova, pollo, certo anche la pasta. Non mi abbuffo di patatine fritte, ma mi capita di fare l’aperitivo o di bere un bicchiere di vino. In passato, per un paio di anni, sono stata vegetariana. Comunque, io non promuovo diete”.

La scelta dei nomi dei suoi figli è stata carica di significato, infatti lei ha svelato: “Il nome Noè l’avevamo considerato un po’ per gioco all’inizio della nostra storia d’amore, fantasticando sul futuro, pensando ai figli. Poi, quando abbiamo scoperto di aspettare un bambino, è tornato da quel passato. Noè è un nome forte, lo abbiamo scelto perché ci apparteneva, anche se alcuni ci guardavano stupiti a sentirlo. Roberto è il nome di mio papà, che non c’è più”.

La passione tra Cristina e Luca è ancora fortissima, e hanno affrontato insieme un periodo difficile con la perdita del padre di lei. La solidità del loro legame familiare ha giocato un ruolo fondamentale nel superare quel periodo difficile, poiché il sostegno e l’affetto reciproco li hanno resi una famiglia forte e coesa.

Luca Argentero si è dimostrato un padre eccezionale, affettuoso e giocoso, e Cristina non potrebbe desiderare un padre migliore per i suoi figli. L’amore tra loro è profondo e ricambiato.

Cristina Marino incarna la figura di una donna forte, indipendente e amorevole, sia nella sua carriera professionale che nella sua vita familiare. Con la sua passione per il fitness e la sua dedizione alla famiglia, continua a ispirare molte persone, dimostrando che la cura di sé stessi e l’amore per i propri cari sono gli ingredienti fondamentali per una vita appagante.