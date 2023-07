Caterina Balivo prende posizione sull’addio di Barbara d’Urso: “Non è stato bello”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo torna sulla scena televisiva con entusiasmo e rinnovate speranze, pronta a lanciare il suo nuovo programma, La Volta Buona, su Rai1 a partire dall’11 settembre. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice ha voluto affrontare anche temi delicati riguardanti il recente addio di Fabio Fazio alla Rai e quello che ha fatto ancora più rumore, di Barbara d’Urso.

Caterina Balivo manifesta la sua idea sull’addio di Barbara d’Urso

Tra le questioni toccate, Caterina ha dedicato parole di comprensione e sostegno alla collega Barbara d’Urso, la quale è stata recentemente sostituita da Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5: “Non so cosa si celi dietro questa decisione, ma posso assicurare che Barbara è una grande professionista,” ha affermato con sincerità.

Riconoscendo l’aspetto emotivo della situazione, Caterina ha espresso comprensione per il dispiacere di Barbara d’Urso nel non aver potuto salutare il suo amato pubblico: “Non è stato bello,” ha sottolineato con empatia, comprendendo la delusione e il senso di incompiutezza che possono derivare da un addio inaspettato.

La relazione tra Caterina Balivo e Barbara d’Urso è sempre stata improntata alla stima reciproca, e la conduttrice di Rai1 ha sottolineato che la d’Urso era stata una delle prime a venire a conoscenza della sua gravidanza, quando aspettava il suo bambino Guido Alberto.

Caterina Balivo parla del suo ritorno in tv

Tuttavia, l’intervista non si è soffermata solo sugli avvenimenti inerenti a Mediaset e alla collega. Caterina Balivo ha condiviso la sua visione personale riguardo al suo ritorno sulla televisione pubblica, manifestando un desiderio di miglioramento nel suo approccio al lavoro: “Avevo un approccio malsano al lavoro. Ora mi sono data altre priorità e non vorrei ricadere nello stesso vortice di quotidianità di un tempo,” ha dichiarato con onestà e determinazione.

Consapevole della propria inclinazione a non delegare e a voler avere il controllo su ogni aspetto, Caterina ha riconosciuto la necessità di affidarsi ai professionisti che la circondano. Questa nuova consapevolezza rappresenta un passo significativo verso un equilibrio più sano e una gestione più serena delle responsabilità lavorative.

La Volta Buona, il suo prossimo programma, si troverà a competere con il consolidato successo di Maria De Filippi e il suo Uomini e Donne. Tuttavia, Caterina affronta questa sfida con serenità e senza sentirla come una vera e propria gara. Ha infatti ricordato che Maria De Filippi è stata sempre presente sin dai tempi di Festa Italiana nel 2005, e non vede la concorrenza come una minaccia, ma come una spinta a dare il meglio di sé stessa.

Caterina ha poi rivelato che il programma La volta buona, inizialmente, lo avevano proposto a Lorella Cuccarini, la quale ha declinato l’offerta. Nonostante ciò, Caterina non ha mai sentito invidia o rancore verso la collega, anzi, ha rivelato che anche in passato si era trovata nella stessa situazione, quando la scelta della Rai era caduta su di lei a discapito di Romina Power per Festa Italiana. Questi destini incrociati le hanno insegnato a essere grata per le opportunità che le sono state offerte.