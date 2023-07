De Girolamo Semprini affondo pesantissimo: “Quei due non li reggo”, la frase sui social di Matano

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano si concede finalmente un periodo di meritato riposo dopo aver concluso con successo l’edizione 2022/2023 de La Vita in Diretta. Il conduttore, amatissimo dal pubblico, ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive nella splendida cornice della sua amata Calabria, insieme al marito e ai familiari. La sua serenità vacanziera, però, è stata momentaneamente turbata da un commento piuttosto critico da parte di una fan sui social media.

Alberto Matano, sui social, posta i momenti della sia vacanza

Su Instagram, Alberto Matano ha condiviso un video delle sue vacanze, mostrando momenti di relax e gioia con i suoi cari. Tuttavia, un’attenta follower ha approfittato dell’occasione per esprimere il proprio disappunto nei confronti dei conduttori che si stanno occupando dell’edizione estiva de La Vita in Diretta, ovvero Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. La fan, in un commento senza mezzi termini, ha scritto: “Quei due non li reggo“.

La reazione di Alberto Matano

Il conduttore, pur avendo ricevuto il commento, ha scelto di non rispondere direttamente alla critica dei suoi colleghi. Dopo tutto, è importante concedersi una pausa dalla vita lavorativa e non lasciarsi coinvolgere da polemiche. Inoltre, Alberto Matano sa bene che Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini sono colleghi validi e competenti, ognuno con il proprio stile e approccio alla conduzione.

Il commento critico ha suscitato diverse reazioni tra gli altri followers di Alberto Matano. Mentre alcuni si sono associati alla critica, molti altri hanno preferito ignorarla e concentrarsi esclusivamente sulle immagini rilassanti delle sue vacanze.

Il periodo di ferie per Alberto Matano sarà ancora piuttosto lungo, dato che tornerà in onda solo a settembre con una novità: fino a metà ottobre, condurrà il programma non per 5, ma per 6 giorni a settimana. Questo perché il programma pomeridiano di Rai1 sarà trasmesso anche di sabato, in alternativa a “Italia Sì“. Sarà una sfida interessante per il conduttore, che da quattro anni ha sempre primeggiato nella lotta agli ascolti contro la collega Barbara d’Urso e il suo “Pomeriggio Cinque“.

Tuttavia, a settembre Alberto Matano dovrà affrontare una nuova concorrenza: Myrta Merlino. La giornalista sarà la nuova padrona di casa del pomeriggio di Canale5, con una trasmissione che andrà in onda al posto di “Pomeriggio Cinque“, storico programma della rete per quindici anni. Sarà una sfida interessante tra i due conduttori, e il pubblico sarà curioso di vedere come andranno gli ascolti in questa nuova competizione.

Da sempre amatissimo dal pubblico, Alberto Matano ha dimostrato nel corso degli anni di avere un talento innato nella conduzione e nel coinvolgimento degli spettatori. Sarà interessante vedere come affronterà questa nuova sfida, mantenendo il suo primato nell’auditel o cedendo il passo a una nuova leadership televisiva.