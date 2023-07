Alessia Marcuzzi: storia con De Martino? “Ci sono persone che non vogliono che ne parli”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi è spesso coinvolta nei pettegolezzi riguardanti Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Le voci su un suo coinvolgimento amoroso con De Martino hanno scatenato polemiche, ma la conduttrice ha preferito mantenere il silenzio.

Alessia Marcuzzi: “Non vogliono che parli di me e Stefano De Martino”

In un’intervista a Repubblica, Alessia spiega che queste notizie la feriscono profondamente. Sebbene abbia tentato di rispondere sui social, chi lavora con lei le ha sconsigliato di farlo, poiché la passionalità potrebbe prendere il sopravvento: “Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ha recentemente rifiutato di andare da Francesca Fagnani a Belve perché devo proteggermi da me stessa”, rivelando il carico emotivo che queste voci hanno su di lei.

Questo atteggiamento riservato ha sollevato ancora più interrogativi tra chi segue con attenzione le vicende di Belen e Stefano, il cui rapporto sembra essere giunto a un punto di rottura.

Mentre la Marcuzzi affronta tali pettegolezzi, siamo anche testimoni della sua rinascita professionale. Dopo il suo arrivo in Rai e il successo di “Boomerissima,” programmare in onda su Rai 2, si prepara a lanciare nuovi progetti. La sua creatività si è manifestata anche attraverso la creazione del programma, un processo che lei descrive come il momento più bello della televisione.

Alessia Marcuzzi: “Amo la leggerezza”

Come persona, Alessia ammette di amare la leggerezza e di aver imparato ad accettare sè stessa: “Come persona? Amo la leggerezza, che troppo spesso viene confusa come superficialità, invece è una grande dote”. Ha avuto molte insicurezze nella sua vita, ma ora è grata di essere unica e di non omologarsi agli altri. Questo è un messaggio che vuole trasmettere anche a sua figlia Mia, incoraggiandola a seguire il suo percorso senza preoccuparsi dei giudizi.

La sua vita privata è stata oggetto di critiche riguardo alle sue scelte familiari, avendo avuto due figli da due uomini diversi. La Marcuzzi giustamente rifiuta di dover dare spiegazioni su queste scelte personali e sottolinea come alle donne venga spesso chiesto qualcosa in più, finendo per essere giudicate su ogni aspetto della loro vita.

Il cambiamento nella carriera di Alessia ha portato alla sua scelta di lasciare Mediaset per la Rai, seguendo la sua passione e desiderio di esprimere la sua creatività. Ha anche intrapreso un percorso imprenditoriale, creando brand di successo nel settore cosmetico e delle borse. È orgogliosa di ciò che ha costruito e spera un giorno di lasciare un’eredità per i suoi figli.

Il rapporto con i social media ha avuto alti e bassi. Sebbene ci siano hater che cercano di infastidirla, la Marcuzzi è stata in grado di stabilire amicizie sorprendenti con alcune persone che inizialmente erano state critiche verso di lei.

Ha anche svelato di aver iniziato ad andare in analisi alcuni anni fa, un percorso che le ha permesso di crescere personalmente e di acquisire maggiore sicurezza in sè stessa. Ha imparato l’importanza di non dipendere da nessun altro e di essere indipendente.

La Marcuzzi, nonostante i gossip e le sfide personali, è pronta ad affrontare il futuro con determinazione e autenticità, seguita dai fan che apprezzano la sua sincerità e il suo talento sia come conduttrice televisiva che come imprenditrice di successo.