“Non sono una signora” è stato un successo e Alba Parietti si sfoga sui social

Alba Parietti, la carismatica conduttrice di “Non sono una signora” ha voluto concludere il talent show esprimendo i suoi sinceri ringraziamenti attraverso i social media.

Non sono una signora, Alba Parietti ringrazia

La serata di ieri, giovedì 27 luglio è stata quella della tanto attesa finale di “Non sono una signora,” trasmesso su Rai 2 e condotto con maestria da Alba Parietti. Il gran finale ha visto trionfare Gigi e Ross, il duo comico noto come The Nancies. Al termine dell’ultima puntata del programma, Alba ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo entusiasmante show. Ecco le sue parole di gratitudine.

“Mai nella mia lunga carriera ho lottato con tanta forza per un programma, e sono davvero felicissima di averlo fatto,” ha esordito Alba nella descrizione di una foto che la ritraeva insieme al cast di “Non sono una signora“. Il programma aveva subito diversi rinvii, slittando fino a giugno 2023. La registrazione era stata effettuata quasi un anno prima, inizialmente programmata per il periodo natalizio del 2022, ma diversi imprevisti ne avevano ritardato la messa in onda. Ad esempio, fu scartata l’ipotesi di trasmetterlo a febbraio per via della somiglianza con un altro programma, “Il cantante mascherato” che avrebbe occupato lo stesso periodo.

Alla fine, “Non sono una signora” ha visto la luce e ha ottenuto un notevole successo. Alba ha elogiato il rispetto e la collaborazione che hanno contribuito al successo dello spettacolo e ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, dagli autori ai costumisti e truccatori, dai ballerini ai concorrenti coraggiosi che si sono messi in gioco in questa nuova avventura televisiva. “Possiamo sicuramente attribuire il merito dell’energia che ognuno ha riversato in questo progetto, trasformandolo in qualcosa di straordinario come una farfalla,” ha continuato la talentuosa conduttrice.

Alba Parietti spiega come è il mondo delle Drag Queen

Un sentito ringraziamento è stato anche rivolto alla Rai, che ha permesso di mostrare alcuni aspetti della realtà delle Drag Queen. Alba Parietti ha sottolineato come il mondo Drag sia fatto di passione, professionalità e leggerezza e ha evidenziato che la volgarità risiede solo in chi la esprime in contesti che richiederebbero invece delicatezza.

La domanda che sorge spontanea è: ci sarà una seconda edizione di “Non sono una signora”? Considerando i risultati di ascolto soddisfacenti, c’è la possibilità che il programma possa essere riconfermato in futuro. In un’intervista precedente, Alba Parietti si è mostrata speranzosa riguardo a un possibile ritorno del suo show, sostenendo di aver ricevuto feedback positivi dalla Rai dopo la messa in onda. Le premesse per una seconda edizione sembrano quindi essere tutte presenti.

Tuttavia, poco prima della finale, c’è stata una gaffe non indifferente sui social media, protagonista la celebre cantante Cristina D’Avena. Promuovendo la serata della finale, la cantante ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una serie di foto, inclusa una che mostrava il vincitore mentre alzava la coppa. Sebbene lo scatto sia stato poi rimosso, l’errore potrebbe aver svelato la sorpresa a qualche spettatore.