Laura Chiatti nella bufera, va al concerto di Sfera Ebbasta e poi lo massacra sui social

Laura Chiatti, Marco Bocci e i loro figli hanno partecipato al concerto del famoso rapper Sfera Ebbasta, tenutosi nella serata del 26 luglio. L’evento è stato parte del Rock in Roma e l’artista si è esibito, insieme a Shiva, sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle. Tuttavia, sembra che non tutto sia andato secondo i piani, poiché Laura, poco dopo il concerto, ha manifestato il suo disappunto nei confronti del rapper. Vediamo di cosa si tratta.

Laura Chiatta critica Sfera Ebbasta sui social

Il motivo del disappunto sembra essere stato un mancato saluto da parte di Sfera Ebbasta. Probabilmente, Laura e la sua famiglia desideravano incontrare l’artista dopo lo spettacolo, ma hanno ricevuto un rifiuto che ha irritato l’attrice:

“Che peccato vedere un artista con ancora molta strada da fare e con molta gratitudine da dimostrare rifiutarsi, apparentemente per stanchezza da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan.”

La reazione del web

Il messaggio di Laura, condiviso tramite le Instagram stories, è stato accompagnato dalla canzone “The Real Slim Shady” di Eminem, rapper di fama internazionale. Diverse pagine social hanno ripubblicato il messaggio, e alcuni utenti hanno contestato le parole dell’attrice, definendole un semplice capriccio. Altri, invece, hanno sottolineato che gli artisti non sono burattini al servizio dei fan. Il gesto di Laura ha ricevuto molte critiche.

Sfera Ebbasta, in questo periodo estivo, sta affrontando un periodo di concerti, alcuni dei quali possono nascondere insidie inaspettate. Pochi giorni fa, durante un live a Francavilla al Mare, un fan è salito sul palco senza autorizzazione e ha cercato di strappare il microfono all’artista. Questo episodio ha spinto il rapper a chiedere maggior controllo alla sicurezza. Fortunatamente, l’accaduto non ha compromesso il prosieguo del concerto. Anche l’artista Geolier è stato coinvolto in una situazione simile, costringendolo a interrompere lo spettacolo a causa del comportamento dei fan.

Non è la prima volta che Laura Chiatti, come d’altronde accade a tantissimi utenti del web soprattutto personaggi pubblici, viene attaccata e criticata per le sue osservazioni. Nonostante questo, lei continua sempre ad esternare il suo pensiero, sicura di sé e delle sue idee.