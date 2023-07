Flavio Briatore sui social fa vedere la mega palestra nel suo yacht, il valore è di 20 milioni di euro

0 SHARES Condividi Tweet

L’esperto imprenditore, alla veneranda età di 73 anni, come da tradizione, trascorre ogni estate nella splendida Costa Smeralda, in Sardegna. Flavio Briatore, noto anche per essere stato il marito di Elisabetta Gregoraci, con cui ha un figlio di 13 anni di nome Nathan Falco, si mostra orgoglioso mentre naviga lungo le coste sarde a bordo di un imponente yacht dal valore quasi inimmaginabile, stimato intorno ai 20 milioni di euro.

Lo yacht da 20 milioni di euro

L’eccezionale imbarcazione è un autentico capolavoro di lusso, il cui nome è avvolto da un’aura di mistero, ma sembra che molti lo chiamino affettuosamente “Force Blue.” Questo yacht da sogno, lungo 63 metri e distribuito su tre piani, rappresenta una delle creazioni più esclusive al mondo, incantando gli occhi di chiunque vi si avvicini.

In un gesto di generosità, Briatore permette ai suoi seguaci di gettare uno sguardo all’interno della sua oasi fluttuante attraverso le storie condivise sui social media. In particolare, un ambiente che suscita ammirazione è la magnifica palestra presente a bordo. La sala è di dimensioni imponenti e ospita una vasta gamma di attrezzature all’avanguardia per l’allenamento fisico. Macchine super tecnologiche, studiate per esaltare la performance e il benessere, offrono a Briatore la possibilità di mantenere una forma fisica invidiabile nonostante i suoi settantatrè anni.

La palestra all’interno dell’imbarcazione di lusso

Le pareti della palestra sono adornate da foto che ritraggono l’ex manager di Formula Uno in compagnia di personaggi altrettanto celebri. Queste immagini testimoniando una vita densa di incontri e soddisfazioni, segnata da successi professionali e da un indubbio carisma che ha saputo conquistare le platee di tutto il mondo.

Ma di gran lunga, il luogo che rappresenta il paradiso terrestre per il magnate italiano è Porto Cervo, dove trova dimora il suo esclusivo Billionaire. Questa sontuosa realtà è uno dei posti più esclusivi e ambiti a livello globale. Le sfavillanti luci della nightlife e le eleganti vie dello shopping attirano personalità influenti da ogni angolo del pianeta.

Nonostante il suo successo, la vita di Flavio Briatore non è stata immune da vicissitudini. Nel 2010, la sua adorata imbarcazione fu sequestrata a La Spezia, un duro colpo che lo portò a cedere il possesso della barca per soli 7 milioni e 490mila euro a Bernie Ecclestone nel 2021. Questo evento ha rappresentato un momento di grande sofferenza per l’imprenditore, che si vide privare di uno dei suoi beni più preziosi.

Tuttavia, Briatore è riuscito a dimostrare la sua innocenza rispetto ad alcune critiche accuse di evasione fiscale che lo avevano coinvolto. Dopo una lunga battaglia con lo Stato, ha finalmente ottenuto la giustizia tanto agognata e ora gode del suo rientro trionfale a bordo del suo amato yacht.

Flavio Briatore rappresenta senza dubbio un’icona di successo, determinazione e lusso nella Costa Smeralda, dove ogni estate, in un’atmosfera di glamour e magnificenza, si concede momenti di relax e soddisfazione. La sua storia è un esempio di resilienza e di come la perseveranza possa portare a splendidi traguardi, anche nei momenti più difficili. La Costa Smeralda e il suo yacht restano i luoghi dove questo imprenditore straordinario può essere sé stesso, circondato da lussi e ricordi indelebili, che saranno parte della sua leggenda personale per sempre.