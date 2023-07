Bianca Guaccero prima posta una foto con la scritta “Futura sposa”, poi scrive un altro post

0 SHARES Condividi Tweet

L’attrice e conduttrice pugliese, Bianca Guaccero, è finita al centro di un equivoco che ha suscitato grande scalpore, costringendola a intervenire più volte per chiarire la situazione. Tutto è iniziato quando, scherzosamente, ha pubblicato una foto sui social con la scritta “Bride to be” (Futura sposa).

Lo scherzo di Bianca Guaccero

Questo annuncio ha colto tutti di sorpresa, facendo pensare che l’ex conduttrice di “Detto Fatto” si fosse fidanzata e stesse per intraprendere il grande passo del matrimonio. Di conseguenza, Bianca è stata sommersa di auguri e congratulazioni, ma è stata costretta a smentire tutto e a chiarire che si trattava solo di uno scherzo.

“Era uno scherzo, non c’è nessun fortunato o sfortunato,” ha precisato in una delle sue storie su Instagram, accompagnando le parole con delle emoticon che esprimevano il suo divertimento. Quindi, al momento, non ci sono progetti di matrimonio per la conduttrice di Rai2, che si dichiara single.

Per quanto riguarda il passato di Bianca, è stata legata sentimentalmente al regista Dario Acocella, una relazione importante che è durata dal 2013 al 2014 e che è stata coronata con la nascita della loro figlia Alice. Successivamente, a Bianca sono stati attribuiti vari flirt, come con l’ex calciatore Nicola Ventola o il cantautore Fabrizio Moro, ma tali voci sono state prontamente smentite dai diretti interessati. Al momento, sembra che la showgirl non abbia una relazione stabile.

I progetti lavorativi di Bianca Guaccero

Tuttavia, nonostante questo equivoco, la carriera di Bianca Guaccero continua a fiorire. La conduttrice tornerà presto su Rai2 con un nuovo programma dal titolo “Liberi Tutti“. Ad un anno dalla chiusura di “Detto Fatto“, la presentatrice farà ritorno sulla stessa rete per condurre questo nuovo show in prima serata, insieme ai Gemelli di Guidonia e a Peppe Iodice.

Le anticipazioni rivelano che il format del programma sarà basato sull’Escape Room. In ogni puntata, due squadre dovranno entrare una alla volta in diverse stanze a tema e risolvere enigmi per aggiudicarsi il maggior numero di parole. L’attesa per questo nuovo show è grande, e la messa in onda di “Liberi Tutti” è prevista per ottobre.