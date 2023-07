Myrta Merlino fa l’imitazione di Barbara d’Urso, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

A settembre, uno dei momenti più attesi della stagione televisiva è il cambio della guardia alla conduzione di Pomeriggio Cinque su Canale 5. Barbara D’Urso lascerà il posto a Myrta Merlino, e sebbene le due abbiano ufficialmente smentito qualsiasi rivalità, qualche frecciata e stoccata reciproca non è mancata.

La foto in cui Myrta Merlino sembra imitare Barbara d’Urso

Recentemente, il settimanale Gente ha alimentato ulteriormente le voci di una presunta rivalità postando una foto maliziosa in cui sembra che Myrta Merlino stia imitando un’iconica posa di Barbara D’Urso, quella scattata al funerale di Silvio Berlusconi. La giornalista del magazine si è chiesta ironicamente se Myrta stesse scherzando e imitando la collega.

La foto ha fatto immediatamente il giro del web e i follower si sono scatenati con i like.

Le dichiarazioni di Myrta Merlino circa la presunta rivalità

In realtà, Myrta Merlino ha cercato di spegnere le polemiche dichiarando che non c’è alcun antagonismo con Barbara D’Urso. Le due conduttrici sono molto diverse, e il programma di Myrta sarà ispirato a un’idea del pomeriggio opposta a quella di Barbara. A settembre, dunque, inizierà un percorso televisivo differente.

Barbara D’Urso, dopo un addio burrascoso a Mediaset con scambi di accuse verso Pier Silvio Berlusconi, ha annunciato di avere nuovi progetti in cantiere. In un’intervista, è stata anche difesa da Caterina Balivo, dimostrando che nonostante le tensioni passate, c’è ancora sostegno tra le colleghe.

L’attesa per settembre è tanta, soprattutto per lunedì 11 settembre, quando si svolgerà la sfida tra “La vita in diretta” di Alberto Matano, che ha concluso la stagione con un trionfo di ascolti, e il nuovo “Pomeriggio 5″ di Myrta Merlino. La conduttrice è pronta a sfoderare le unghie per questa nuova avventura e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe anticipare l’inizio del suo talk show.

Nel frattempo, mentre la sfida televisiva si avvicina, Myrta Merlino sta godendosi le vacanze a Pantelleria insieme al compagno Marco Tardelli. Il settimanale Gente ha documentato con esclusive foto i momenti di tenerezza e gli scambi di baci tra i due, mostrando un lato più intimo della conduttrice.