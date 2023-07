Mara Venier al posto di Carlo Conti, per lei doppio appuntamento su Rai 1

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, amatissima conduttrice televisiva, farà il suo ritorno sul piccolo schermo il prossimo 30 luglio, inondando di calore e simpatia i telespettatori di Rai1. Saranno quasi due mesi di attesa, ma finalmente potremo godere ancora una volta del meglio di Domenica In, il suo fortunato programma che ha riscosso un enorme successo durante l’edizione 2022/2023, concludendosi con un’emozionante puntata il 11 giugno scorso.

Mara Venier con un doppio appuntamento

Tuttavia, la domenica in questione avrà un sapore particolare per Mara, poiché oltre a deliziare il pubblico con la prima parte del pomeriggio attraverso i momenti più memorabili di Domenica In, riempirà anche la seconda parte del pomeriggio nel palinsesto di Rai1. Questo avverrà poiché le repliche di Top 10, che in precedenza hanno accompagnato il pubblico prima di Reazione a catena, saranno terminate.

Ma quale programma avremo il piacere di vedere con Mara Venier nella fascia oraria compresa tra le 16.00 e le 18.45? La risposta è Una voce per Padre Pio, uno spettacolo benefico che Mara ha condotto per il terzo anno consecutivo da Pietrelcina, proprio all’inizio di giugno. Vale la pena ricordare che questo evento si è svolto pochi giorni prima della conclusione di Domenica In, in una giornata segnata da una triste notizia: la morte improvvisa di suo genero. Nonostante il momento difficile, Mara ha dimostrato il suo impegno e la sua forza portando avanti il progetto con dedizione e amore.

Il futuro di Domenica In

A proposito del futuro di Domenica In, i fan si chiedono se ad agosto Rai1 continuerà a trasmettere il meglio del programma o se opterà per un cambio di programmazione in attesa del ritorno dell’edizione successiva. A settembre, infatti, il programma domenicale tornerà con Mara Venier alla conduzione, e pare che questa sarà l’ultima edizione a cui parteciperà. Tuttavia, conoscendo la personalità volitiva e sorprendente della conduttrice, non si può escludere la possibilità che cambi idea all’ultimo momento e decida di restare ancora a condurre il suo amatissimo programma.

Nel frattempo, Mara Venier ha recentemente utilizzato i social per lanciare un grido di denuncia. Ha segnalato un profilo falso che utilizzava il suo nome e la sua foto per cercare di ingannare e truffare le persone.