Per Belen niente tv: a Discovery ne sono arrivati troppi, non c’è spazio per lei

Belen Rodriguez sembra essere al centro delle voci riguardanti il suo futuro televisivo. Solo pochi giorni fa, la notizia circolata su Dagospia suggeriva che Belen sarebbe approdata sulla piattaforma Discovery, che ha già ingaggiato altri noti volti della televisione italiana, come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per “Che Tempo Che Fa”. Questa indiscrezione arrivava dopo l’annuncio della sua uscita dalla famiglia Mediaset, che l’ha vista lasciare la conduzione sia de “Le Iene” che di “Tu Si Que Vales“. In seguito, sembrava che la Rodriguez avesse ricevuto un’interessante offerta dal gruppo Discovery per una trasmissione su misura per lei. Tuttavia, le cose sembrano essere cambiate.

Perché Belen non va più a Discovery

Secondo quanto riportato dal portale “The Pipol”, sembra che al momento non ci sia spazio per Belen su Discovery. Il palinsesto del gruppo sembrerebbe essere già molto fitto, e al momento non ci sarebbero trattative in corso riguardanti la presenza della showgirl argentina sulla piattaforma. Questa notizia è sicuramente una delusione per Belen, che si trova ora senza alcun progetto televisivo all’orizzonte dopo anni di lavoro con Mediaset. Tuttavia, si spera che possano esserci sorprese inaspettate in futuro.

Il difficile momento personale

Non solo il suo futuro televisivo sembra incerto, ma Belen si trova anche ad affrontare un momento turbolento nella sua vita personale. Recentemente, infatti, la sua relazione con Stefano De Martino, suo marito e padre di suo figlio Santiago, è naufragata per la terza volta. Solo poche settimane fa, la coppia sembrava ancora felice e innamorata durante una gita in barca con i loro figli. Ma improvvisamente, le cose sono cambiate radicalmente.

Le tracce della loro rottura sono diventate evidenti sui social media, dove entrambi hanno eliminato le foto insieme e Belen ha rimosso l’anello nuziale dal dito. Sebbene non abbiano rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, queste azioni hanno lasciato pochi dubbi sulla situazione. Inoltre, la situazione si è complicata ulteriormente quando la Rodriguez è stata fotografata insieme a un nuovo presunto interesse amoroso, un imprenditore bresciano di nome Elio.

Non è ancora chiaro se la loro relazione sia solo amicizia o qualcosa di più profondo, ma le foto sembrano suggerire una certa intesa tra i due. D’altra parte, Fabrizio Corona ha lanciato uno scoop affermando che la causa della rottura sarebbe un nuovo tradimento da parte di Stefano De Martino, ma queste voci non sono state ancora confermate dal diretto interessato.

Adesso, bisognerà attendere per scoprire come si svilupperà questa situazione. Belen, nel frattempo, non rimane con le mani vuote, poiché continua a lavorare con successo sui social media e si dedica ai suoi brand di abbigliamento. Sarà interessante vedere quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera professionale e personale.