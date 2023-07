Alessia Marcuzzi posta una foto con l’ex Francesco Facchinetti e la sua famiglia, il web esplode di like: «Bellissimi»

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’epoca dei social media, spesso le foto delle famiglie celebri catturano l’attenzione e conquistano il cuore di migliaia di utenti. È proprio quello che è successo di recente con Alessia Marcuzzi, la celebre “Boomerissima”, che ha pubblicato alcune foto del suo viaggio a Londra con la sua famiglia allargata. In una delle immagini, è possibile notare una scena insolita ma al tempo stesso affettuosa: Alessia è al centro della foto, circondata dall’ex marito Francesco Facchinetti, dalla loro figlia Mia, ma anche dalla moglie attuale di Francesco, Wilma Faissol, e dai loro due figli, Leone e Angelica. Una famiglia fuori dagli schemi, ma unita da un affetto sincero.

La famiglia allargata di Alessia Marcuzzi

La cosa sorprendente è che Alessia Marcuzzi ha mantenuto ottimi rapporti con i suoi ex compagni, sia con Simone Inzaghi, con cui ha avuto il figlio Tommaso, sia con Francesco Facchinetti. Proprio per amore dei loro bambini, Alessia e le nuove compagne vivono in armonia e rispetto reciproco. In particolare, il rapporto tra Alessia e Wilma, l’attuale compagna di Facchinetti, sembra essere andato oltre i confini dell’amicizia. Durante una vacanza estiva, Wilma ha dimostrato grande affetto salvando addirittura la vita di Alessia, intervenendo in modo tempestivo durante un episodio di soffocamento. Questa vicenda ha rafforzato ancora di più i legami tra le due donne.

La dichiarazione della moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello

La moglie di Simone Inzaghi, ha espresso in modo eloquente questo concetto “: «È un esercizio faticoso e insieme un atto d’amore … Sono convinta che quando si hanno figli ci si debba spogliare dei propri egoismi, non è giusto che paghino le conseguenze di una separazione decisa dagli adulti”. E poi ha continuato: “E poi trovare un’armonia è anche questione di rispetto, verso noi stessi, verso chi abbiamo amato e i sentimenti che abbiamo provato».

Questi esempi di famiglie allargate e di relazioni mature e rispettose hanno riscosso grande apprezzamento tra i fan e i follower di Alessia Marcuzzi sui social media. I commenti positivi hanno elogiato la bellezza di questa famiglia non convenzionale, sottolineando l’importanza di mantenere legami affettuosi anche dopo la fine di una relazione.