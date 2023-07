Mara Venier, il marito Nicola Carraro pubblica in video in cui scherzano e poi lui le dice: “Sei bellissima”

0 SHARES Condividi Tweet

L’estate è finalmente arrivata, portando con sé il calore e la voglia di evadere dalla routine quotidiana. Anche per Mara Venier e il marito Nicola Carraro, questo periodo dell’anno significa una piacevole fuga verso il loro paradiso personale: Santo Domingo. Il luogo che da anni è diventato il loro buen retiro, un’oasi di pace e serenità dove trascorrere giorni spensierati.

Nicola Carraro la riprende in un video

Mara appare raggiante nel video registrato dal suo amato Nicola, che non perde occasione per elogiarne la bellezza. Abbronzata e rilassata, indossa una fascia colorata in testa, un costume da bagno e un elegante pareo. I suoi occhi scintillano di felicità mentre si avvicina a lui, accogliendo con un sorriso compiaciuto l’affettuoso complimento del marito che scherzando dice: “Ma è lai o non è lei? A me sembra una brasileira”.

E poi conclude con un complimento pieno di amore: “ E no è lei… La zia! Sei bellissima amore mio”.

La coppia condivide la passione per Santo Domingo, una meta che li accoglie con il calore della sua gente e la bellezza mozzafiato dei suoi paesaggi. La villa che li ospita è un vero gioiello: ampi saloni dai toni candidi, pareti bianche che donano l’illusione di un luogo incantevole e accogliente. Grandi vetrate affacciate sul rigoglioso giardino esterno rendono l’ambiente ancora più luminoso e invitante.

L’arredamento della casa gioca sapientemente con le sfumature del legno, offrendo un’atmosfera calda e raffinata. I colori vivaci e vivaci dell’artigianato locale, come il rosso e l’arancione, si fondono armoniosamente negli accessori, come quadri e cuscini, donando un tocco di autenticità e tradizione a questo angolo di paradiso.

La quotidianità in vacanza di Mara Venier

La quotidianità in vacanza di Mara Venier trascorre serena: lunghe passeggiate sulla spiaggia, bagno rinfrescante in piscina e momenti di convivialità con gli amici e la famiglia. La figlia di Mara, Elisabetta che spesso si unisce a loro, rende ancora più speciale ogni istante trascorso in questa terra di meraviglie.

Lontani dalla frenesia mediatica e dal caos cittadino, Mara e Nicola possono finalmente dedicarsi del tempo prezioso l’uno all’altra, coltivando la loro intesa e il loro amore. Santo Domingo diventa così il teatro di momenti unici e indimenticabili, scanditi dalla risata e dalla complicità che solo una coppia affiatata può conoscere.

Le giornate scivolano via senza pesare, lasciando spazio al relax e alla gioia di vivere. E mentre il sole si tuffa nell’orizzonte, tingendo il cielo di sfumature calde e avvolgenti, Mara e Nicola sono consapevoli di essere fortunati a condividere un amore così grande in un luogo così magico.

Quando poi, tra il profumo di fiori tropicali e il rumore delle onde che accarezzano la spiaggia, la notte cala lentamente, Mara e Nicola sanno che quei ricordi resteranno impressi nel loro cuore, accompagnandoli dolcemente fino alla prossima estate, quando torneranno a perdervi tra le meraviglie di Santo Domingo, lontani dalle luci della ribalta ma avvolti dall’amore e dalla felicità che solo una vacanza in compagnia dei propri cari può regalare.