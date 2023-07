Uomini e Donne, Raffaella Mennoia svela: “Vi dico chi è che ci aiuta a smascherare chi mente”

0 SHARES Condividi Tweet

Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi, si è lasciata intervistare in esclusiva da SuperGuidaTv, rivelando alcuni retroscena interessanti riguardanti il suo lavoro e il mondo dei programmi televisivi Uomini e Donne e Temptation Island.

Raffaella Mennoia parla di “Arca degli amici”

Una delle prime curiosità svelate riguarda i quattro zampe che popolano gli studi televisivi di Uomini e Donne. Raffaella ha recentemente fondato l’associazione no-profit “Arca degli amici“, dedicata al benessere dei cani, e nel suo cuore c’è un fedele compagno a quattro zampe, Saki. La sorpresa sta nel fatto che anche Maria De Filippi ha sviluppato un grande legame con l’adorabile cane, tanto da permettergli di girare liberamente negli studi durante le registrazioni di “C’è posta per te“. Nessun addestramento per Saki, semplicemente l’affetto sincero di Maria per gli animali.

Riguardo al suo ruolo in Uomini e Donne, Raffaella si descrive come una “stacanovista da 10 e lode”, sempre alla ricerca della perfezione, soprattutto con sè stessa. Nonostante le normali tensioni che possono sorgere in un ambiente lavorativo, lo staff è affiatato e si gode anche momenti di convivialità durante le cene insieme. Certo, le liti ci sono, ma nulla di irrimediabile.

La parte del suo lavoro che Raffaella preferisce è quella del casting, un elemento cruciale per il successo dei programmi di Maria De Filippi. Scegliere le persone giuste per partecipare ai programmi è fondamentale per ottenere un prodotto di qualità. D’altra parte, ciò che meno le piace è il montaggio, un processo complesso che richiede attenzione ai dettagli.

Un punto interessante riguarda il progetto di Temptation Island Winter, annunciato da Mediaset. Raffaella riconosce che l’edizione invernale potrebbe essere diversa da quella estiva e ci vorranno ragionamenti adeguati per garantirne il successo. Temptation Island è un programma che coinvolge il pubblico di tutte le età e di entrambi i sessi, incuriositi dalla dinamica delle tentazioni e delle relazioni.

Raffaella Mennoia svela chi è che li aiuta a smascherare i furbetti

La questione degli smascheramenti dei “furbetti” a Uomini e Donne è sempre stata di grande interesse per il pubblico. Raffaella rivela che il pubblico stesso svolge un ruolo fondamentale nello scoprire eventuali comportamenti scorretti da parte dei partecipanti:

“Noi abbiamo lo strumento più efficace: il pubblico. Per fortuna la gente che ci vuole bene ci manda segnalazioni continuamente, sono loro che ci aiutano. È un lavoro di sinergia. La coppia che mi è rimasta nel cuore? Non ne sono tantissime, ma alcune le sento ancora tra persone che stanno ancora insieme, hanno avuto dei figli e chi si è lasciato”.