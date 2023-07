Enrico Papi toglie un programma alla concorrenza e lo porta a Mediaset

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Papi sta vivendo un ritorno trionfale su Mediaset dopo una breve parentesi poco convincente come opinionista all’Isola dei Famosi. Il network ha deciso di rilanciarlo, affidandogli due importanti programmi su Italia1, che era stato in qualche modo trascurato senza una chiara linea editoriale.

Enrico Papi condurrà “La pupa e il secchione”

Il primo programma che Enrico Papi condurrà sarà il ritorno de “La pupa e il secchione,” dopo il precedente insuccesso della conduzione di Barbara d’Urso. Il talent show, che vede giovani donne affiancate a uomini colti e studiosi, sarà oggetto di un restyling per riconquistare il favore del pubblico.

Ma non è tutto, perché il carismatico presentatore avrà un secondo ruolo da protagonista in un nuovo game show musicale. Inizialmente si pensava a “Sarabanda,” un programma di successo del passato, ma ora circolano voci che indicano “Name that tune” come possibile candidato per approdare su Italia1. Questo show, che sfida i concorrenti a riconoscere canzoni famose in base a pochi secondi di ascolto, era stato portato al successo proprio da Enrico Papi su Tv8, quando il canale rappresentava una novità e una sfida per gli altri network.

“Name that tune” su Italia1

L’idea di portare “Name that tune” su Italia1 è ancora più accattivante perché sembra che il programma sia destinato a lasciare Tv8. Sky, proprietaria del canale, non ha ancora confermato il suo inserimento nei palinsesti futuri, e così si profila un possibile trasloco verso l’emittente principale del gruppo Mediaset.

Il ritorno di Enrico Papi su Italia1 rappresenta una scommessa per la rete televisiva. Dopo anni trascorsi su Tv8, sembrava che il presentatore si fosse ormai ritirato dalla scena televisiva, godendosi una vita serena a Miami con la sua famiglia. Tuttavia, l’opportunità di condurre “Scherzi a parte” su Mediaset lo ha spinto a tornare nel mondo televisivo.

Purtroppo, non tutti i suoi progetti hanno ottenuto il successo sperato. La prima edizione di “Scherzi a parte” è stata ben accolta dal pubblico, ma la seconda edizione non ha raggiunto i risultati attesi. Successivamente, gli è stato affidato il programma “Big Show,” precedentemente condotto da Andrea Pucci, ma anche in questo caso gli ascolti sono stati deludenti.

Tuttavia, nonostante il passato non proprio esaltante, Mediaset ha dimostrato di credere ancora nelle potenzialità di Enrico Papi. La scelta di farlo tornare in veste di opinionista all’Isola dei Famosi, al fianco di Vladimir Luxuria, può essere stata inaspettata, ma è stata intrapresa con la speranza di risollevare il programma.

Ora, con l’opportunità di condurre due importanti trasmissioni, Enrico Papi si prepara a dimostrare ancora una volta il suo talento e la sua capacità di intrattenere il pubblico italiano. Mentre la nuova edizione de “La pupa e il secchione” dovrà evitare gli errori del passato e riconquistare il favore degli spettatori, il possibile arrivo di “Name that tune” su Italia1 rappresenta un’opportunità interessante per rinnovare l’offerta del canale e attirare nuovi telespettatori.