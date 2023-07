Giulia Stabile lanciata la bomba, sempre più vicina a Wax, dove sono stati visti insieme

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo dello spettacolo è spesso al centro del gossip e delle indiscrezioni riguardanti le relazioni tra i protagonisti di famosi programmi televisivi. In questo caso, sembra essersi scatenato un vero e proprio terremoto mediatico attorno alla presunta nuova coppia formata da due ex allievi di “Amici”: Giulia Stabile e Wax.

Giulia Stabile e Wax si sono fidanzati?

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha recentemente divulgato una segnalazione da parte di una sua seguace, riguardante un possibile avvicinamento tra i due ex concorrenti della celebre Scuola di Amici. Entrambi hanno partecipato ad edizioni differenti del programma, con Giulia vincitrice della ventesima edizione e Wax protagonista della ventiduesima.

Secondo la testimonianza, i due sarebbero stati avvistati insieme all’Old Fashion di Milano, dove ballavano in modo molto intimo e complice. La segnalazione ha creato un gran parlare, alimentato anche dalle foto sfocate condivise dall’influencer, che mostrano Giulia e Wax insieme nel locale.

Si tratta di un’amicizia stretta all’interno della cerchia di ex allievi di Amici o sta effettivamente nascendo un nuovo amore tra i due?

Giulia ha tanti amici

È importante sottolineare che Giulia ha dimostrato di avere legami di amicizia con diversi ex concorrenti di Amici, avendo trascorso molto tempo con loro durante il programma. Questi legami sembrano essere duraturi e continuano al di fuori delle telecamere, come dimostrato dagli incontri con ballerini come Samuel Segreto e Isobel, o persino con il produttore Rudy Zerbi e altri ex partecipanti.

Ciò rende plausibile l’ipotesi che la frequentazione tra Giulia e Wax possa essere semplicemente un segno di amicizia. Tuttavia, la segnalazione sembra suggerire che i due siano stati visti soli al locale, senza la presenza di altri ex concorrenti, e con atteggiamenti più intimi. Questo lascia spazio alla curiosità e all’interesse dei fan che vorrebbero conoscere la verità riguardo alla natura della loro relazione.

È noto che Giulia ha avuto una relazione sentimentale passata con Sangiovanni, ma questa sembra essere terminata. Quindi, i fan si chiedono se l’artista abbia ritrovato l’amore tra le braccia di Wax, il talentuoso cantante arrivato terzo nell’ultima edizione di Amici.

In ogni caso, sia che si tratti di un’amicizia sincera o di qualcosa di più romantico, è evidente che entrambi stiano attraversando un momento emozionante delle loro vite. La loro partecipazione ad Amici ha sicuramente contribuito a consolidare il loro talento e la loro popolarità, ma è anche naturale che abbiano formato legami significativi all’interno della Scuola e abbiano condiviso esperienze uniche.

Come spesso accade nel mondo delle celebrità, il tempo e gli eventi sveleranno la verità sulla natura dei rapporti tra Giulia Stabile e Wax. Per ora, i fan dovranno pazientare e seguire da vicino gli sviluppi, nell’attesa di scoprire se nascerà un nuovo amore sotto i riflettori di “Amici”.