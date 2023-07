“Pino Insegno si sente odiato da tutti”, le parole di Alessandro Cecchi Paone dirette sul conduttore

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’attesa del ritorno in onda de L’Eredità, il celebre conduttore Pino Insegno si trova ad affrontare critiche e polemiche legate alle sue dichiarazioni politiche.

Alessandro Cecchi Paone, nel suo spazio de “I televoti” sul settimanale Nuovo, ha preso posizione in difesa del collega, evidenziando che l’attacco ricevuto è ingiusto e che la sua carriera televisiva merita di essere valutata indipendentemente dalle sue posizioni politiche.

Un fan di Insegno, Lucio da Roma, ha scritto a Cecchi Paone

Il fan ha espresso preoccupazione per le critiche ricevute dal conduttore, che si è apertamente schierato simpatizzante della Premier Giorgia Meloni. Queste dichiarazioni hanno portato ad attacchi e disapprovazioni, tanto che Insegno ha confessato di sentirsi “odiato da tutti”.

La risposta di Alessandro Cecchi Paone

Cecchi Paone ha risposto, difendendo con passione il suo collega, sottolineando che Insegno è un professionista televisivo di talento e merita le opportunità che gli sono state date, indipendentemente dalle sue opinioni politiche.

“Il ritorno di Pino Insegno in Rai è amareggiato a causa di questa confusione con la politica,” ha puntualizzato Cecchi Paone. Lui stesso si è unito al coro di sostegno per Insegno, affermando che molti telespettatori hanno sentito la mancanza del suo humor e della sua affabilità in televisione per troppo tempo.

Il consiglio che Alessandro Cecchi Paone dà a Pino Insegno

Tuttavia, Cecchi Paone ha consigliato a Insegno di evitare di insistere troppo sull’argomento politico. “Non è un giornalista né un commentatore,” ha chiarito, enfatizzando che il pubblico si aspetta da lui solo anticipazioni sui nuovi programmi televisivi che condurrà.

Ha ribadito che la politica non ha nulla a che fare con il talento innegabile di Pino Insegno, che per decenni ha regalato risate e buon gusto al pubblico con il suo lavoro.

Molti personaggi dello spettacolo preferiscono evitare di esprimersi pubblicamente sulla politica, consapevoli delle conseguenze che ciò potrebbe comportare.

Come si comporterà Pino Insegno

I telespettatori amano Insegno per la sua simpatia, il carisma e la capacità di intrattenere il pubblico con successo.

È evidente che il suo ritorno in Rai con ben tre programmi dimostra la fiducia riposta in lui dai dirigenti televisivi e il desiderio di avere ancora una volta la sua presenza nelle case degli italiani.

Ora spetta a Pino Insegno decidere se seguire il consiglio e limitarsi a parlare solo di televisione, mantenendo la sua affabilità e simpatia che lo hanno reso amato dal pubblico per così tanti anni.