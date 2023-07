Alberto Matano anche il sabato: “Se la scelta fosse definitiva non guarderei più Verissimo”

0 SHARES Condividi Tweet

Il futuro de “La vita in diretta” è avvolto in un’atmosfera di incertezza e speranza, poiché la Rai ha deciso di provare una nuova strada trasmettendo il programma anche il sabato pomeriggio.

La notizia ha suscitato interesse tra i telespettatori e ha portato alla ribalta la competizione con un altro programma molto seguito, “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.

Gli spettatori tifano per Alberto Matano

La signora Daniela, una fedele spettatrice del programma condotto da Alberto Matano, ha espresso la sua gioia nel sapere che il rotocalco avrà una programmazione anche nel fine settimana, almeno per le prime settimane.

Daniela spera che questa scelta diventi definitiva, poiché apprezza molto il talento e la professionalità di Matano e preferirebbe seguire “La vita in diretta” rispetto al suo rivale, “Verissimo” tanto da affermare: “Se la scelta fosse definitiva non guarderei più Verissimo”.

La redazione di NuovoTV ha risposto alla lettera della signora Daniela

NuovoTV ha risposto sottolineando che la decisione della Rai potrebbe essere una mossa strategica per testare la reazione del pubblico e valutare le performance del programma nei giorni di sabato.

Le reti televisive spesso fanno esperimenti di questo tipo per comprendere quale sia l’accoglienza del pubblico e se sia possibile ottenere buoni ascolti in un giorno tradizionalmente impegnativo come il sabato pomeriggio.

La sfida con “Verissimo” si prospetta avvincente, dato che il programma di Silvia Toffanin è notoriamente ben seguito e rappresenta una concorrenza di tutto rispetto per “La vita in diretta“.

Tuttavia, la possibilità di trasmettere il programma di Matano anche di sabato potrebbe essere un segnale di fiducia da parte della Rai, che potrebbe vedere in questa mossa un’opportunità per conquistare il primato dell’auditel su quel particolare giorno.

Per ora tutto è coperto dalla incertezza

Nonostante la risposta positiva di NuovoTV, la situazione rimane aperta e il destino della programmazione di “La vita in diretta” nei giorni di sabato rimane incerto.

Il settimanale ha sottolineato che l’attuale occupazione dello spazio del sabato pomeriggio da parte di “Italia Si”, condotto da Marco Liorni, rappresenta un ostacolo da considerare.

La redazione ha sottolineato che l’esperienza di “Italia Si” ha dimostrato un buon successo nel corso degli anni, rendendo lo spazio del sabato pomeriggio un vero e proprio banco di prova per qualsiasi programma.

Pertanto, la decisione della Rai potrebbe non essere definitiva, e occorrerà attendere la fine del periodo sperimentale per trarre conclusioni più concrete.

Quando La vita in diretta andrà in onda anche il sabato

Da ottobre 2023 a giugno 2024, almeno per quel periodo, “La vita in diretta” continuerà a essere trasmesso anche il sabato, offrendo ai telespettatori una nuova opportunità di seguire il programma nel fine settimana.

Indipendentemente dal risultato della sfida con “Verissimo”, Marco Liorni e il suo “Italia Si” manterranno il loro posto nello stesso slot orario.

Il futuro di “La vita in diretta” si prospetta avvincente e pieno di incognite, ma sarà solo il tempo a svelare se questa scelta della Rai diventerà una strategia definitiva per conquistare il pubblico del sabato pomeriggio.

Gli spettatori dovranno aspettare e vedere come andranno le cose e quale programma si aggiudicherà il cuore degli italiani in questo impegnativo orario televisivo.