Iva Zanicchi, per lei la chiamata di Mediaset, qual è il programma scelto per la cantante

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi fa ritorno a Mediaset per prendere parte a un noto programma: sarà coach per “Io Canto Generation”.

Dopo una stagione di successo su Rai1 con la partecipazione a “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato”, Iva torna nel palinsesto del network concorrente, accettando l’importante proposta giunta da Mediaset.

“Io Canto Generation” ha recentemente annunciato il cast, con Orietta Berti e Iva Zanicchi come coach

La notizia dell’ingresso di Iva nello show musicale è stata confermata da Davide Maggio e altri siti informati sui dietro le quinte dei principali programmi televisivi.

La cantante ha scelto di rivelare la sua partecipazione a “Io Canto Generation” attraverso un’intervista al giornale “Il Tempo” in occasione della quale ha dichiarato: “In autunno sarò nel programma condotto da Gerry Scotti. Farò la coach, darò consigli e preparerò vocalmente e non solo, i ragazzini che si esibiranno: i veri protagonisti della trasmissione saranno loro”.

E poi ha anche aggiunto: “Saranno 6 puntate entusiasmanti per me, che sono nonna e adoro i bambini”

L’esperienza in “Io Canto Generation” si prospetta come un’emozionante avventura per Iva Zanicchi

Iva Zanicchi non nasconde di essere una nonna affettuosa e appassionata di bambini.

La cantante si dimostra entusiasta di questa nuova opportunità di lavorare con giovani talenti e aiutarli a crescere nel mondo della musica.

Nell’intervista rilasciata alla testata giornalistica, Iva ha anche fatto alcune rivelazioni riguardo al suo futuro televisivo.

Ha annunciato che ha deciso di dire definitivamente no al ritorno in gara al Festival di Sanremo, ma desidera continuare a condurre programmi televisivi. A tal proposito, è in fase di progettazione uno show musicale in due puntate, che sarà trasmesso in futuro sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Un altro progetto nel cassetto per Iva Zanicchi

Per Iva Zanicchi all’orizzonte c’è un nuovo programma pensato per la tarda serata, dal titolo “Notti Grasse“. L’artista ha detto: “Vorrei fosse un appuntamento in cui si parla di tutto, di cose buffe, argomenti leggeri. Potremmo trasmetterlo per tre sere a settimana in segno di continuità”.

Tuttavia, al momento, “Notti Grasse” è ancora in fase di sviluppo e non è certo che si concretizzerà.

L’annuncio dell’ingresso di Iva Zanicchi in “Io Canto Generation” ha sicuramente suscitato l’entusiasmo dei suoi fan e degli appassionati del talent show.

Il suo ritorno a Mediaset rappresenta un’opportunità per il pubblico televisivo di rivedere e apprezzare, ancora una volta, la sua professionalità e il suo carisma, mentre si prepara a svolgere il ruolo di mentore per i giovani talenti che parteciperanno al programma.

Non resta che attendere con trepidazione l’autunno per godere di questa nuova avventura di Iva Zanicchi nel mondo della televisione.