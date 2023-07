Carlo Conti attaccato per il prossimo Tale e quale: “Sta sbagliando tutto”

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Conti e il suo amatissimo programma del venerdì sera, Tale e Quale Show, sono da sempre oggetto di grande attenzione e discussione nel mondo dell’intrattenimento televisivo.

Le notizie riguardanti la prossima edizione hanno fatto nuovamente discutere, come riportato nel numero di NuovoTV uscito nelle edicole martedì.

Disappunto per la scelta dei concorrenti per l’edizione che partirà a settembre

La rubrica della posta, che solitamente attira l’interesse dei lettori, è stata l’occasione per un telespettatore assiduo del programma, il signor Basilio da Messina, per esprimere il suo disappunto. Basilio ha criticato aspramente il conduttore Carlo Conti, sostenendo che quest’ultimo sembra aver “pescato” esclusivamente tra vip senza arte né parte.

“Ammetto di essere sbalordito per i nomi annunciati dal conduttore relativi ai concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale,” ha dichiarato Basilio inizialmente, dimostrando così la sua delusione riguardo al cast selezionato per l’edizione 2023.

Il telespettatore ha poi fatto riferimento ai bei tempi passati, quando sul palco del programma si esibivano concorrenti di calibro come Massimo Lopez e Serena Autieri. Questi interpreti, capaci di incantare il pubblico con le loro doti artistiche, sembrano aver lasciato un segno indelebile nel cuore di Basilio e di molti altri appassionati del programma.

La risposta di NuovoTV alla critica di Basilio

La risposta di NuovoTV è stata diplomatica ma decisa. La rivista ha sottolineato che per Carlo Conti e il suo team di autori, formare un cast di un certo livello è un’impresa tutt’altro che facile. Ogni anno si scontrano con la sfida di trovare celebrità disposte a mettersi in gioco, e questo non è affatto un compito semplice. Inoltre, il programma deve fare i conti con le limitazioni dettate dalla disponibilità dei personaggi famosi.

La rivista ha anche difeso gli ex concorrenti dei reality, ricordando che il palco di Tale e Quale Show richiede talento e abilità nell’imitazione, e che questi partecipanti dovranno dimostrare di possedere tali qualità durante il loro percorso nel programma.

Infine, NuovoTV ha suggerito che potrebbero esserci delle sorprese durante la prossima edizione, lasciando intendere che alcuni concorrenti potrebbero stupire il pubblico con le loro performance.

Non è la prima volta che il cast di Tale e Quale Show viene al centro delle polemiche: in passato, altre scelte di Carlo Conti hanno suscitato dibattiti e discussioni tra gli spettatori.

Nonostante le critiche e le aspettative, Carlo Conti e il suo programma restano comunque un punto di riferimento per gli amanti dell’intrattenimento televisivo.

L’attesa per l’edizione del 2023 è alta, e non resta che vedere quali sorprese e talenti ci riserverà questa nuova stagione di Tale e Quale Show.