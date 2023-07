Platinette senza freni su Marco Liorni: “Quale è il suo modo di fare a Reazione a catena”

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Liorni, figura di spicco nel mondo dei quiz televisivi, si trova a fronteggiare un’ardua sfida in TV con il suo programma “Reazione a catena“. Il preserale di Rai1 è stato trionfante negli ascolti, suscitando l’elogio di colleghi e critici. Gerry Scotti, con il suo programma “Caduta Libera” su Canale 5, è il rivale di Liorni, ma la gara si è dimostrata squilibrata, poiché il primo ha conquistato il pubblico in modo schiacciante.

Uno dei punti di forza del quiz di Rai1 è la conduzione di Marco Liorni secondo Platinette

Marco Liorni è molto apprezzato da Platinette, il quale ha sottolineato: “In questo contesto positivo gioca un ruolo fondamentale proprio Marco Liorni che mostra sempre maggior sicurezza e un piglio deciso senza mai risultare invadente né oltre misura. Insomma, ha la stoffa del padrone di casa, autorevole e pienamente in possesso della macchina del gioco pur conservando il genuino entusiasmo.”

Platinette ha anche aggiunto che “Marco recita perfettamente la parte del gioioso cerimoniere in possesso di una corretta e chiarissima dizione e della capacità di non scivolare mai facendo il piacione ‘alla romana’.”

Un altro aspetto che caratterizza Marco Liorni è la sua passione e conoscenza della musica

Questa passione emerge durante il gioco delle trame musicali, rendendolo ancora più a suo agio nel ruolo di presentatore.

Il successo di “Reazione a catena” è sostenuto sia dal format del programma che dalla performance di Marco Liorni.

Il quiz di Rai1 ha raggiunto numeri straordinari, superando i tre milioni di telespettatori con uno share del 27,4%. Questi risultati eccezionali fanno ben sperare per il futuro del programma, che già conta ben 17 edizioni andate in onda.

Il quiz di Rai1 è destinato a continuare ancora a lungo

L’anno prossimo diventerà maggiorenne, e secondo Platinette, è ben strutturato per proseguire la sua corsa televisiva con successo. Marco Liorni sarà gratificato dall’opportunità di condurre il programma per un periodo più prolungato, dimostrando la sua abilità nel gestire la competizione e la tensione dei concorrenti in diretta.

Dunque, per Platinette, Marco Liorni si conferma un conduttore di grande talento e competenza, riuscendo a tenere alta l’attenzione del pubblico con il suo stile professionale e genuino.