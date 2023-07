Wanda Nara, la moglie del padre lascia tutti senza parole: “Non è malata, si è inventata tutto”

0 SHARES Condividi Tweet

Le recenti notizie riguardanti lo stato di salute di Wanda Nara hanno scosso migliaia di fan in tutto il mondo, poiché sono state riportate indiscrezioni riguardanti una presunta diagnosi di leucemia. Tuttavia, la situazione è diventata ancora più intricata quando la moglie del padre di Wanda, Alicia Barbasola, ha fatto delle rivelazioni che hanno suscitato grande scalpore.

Alicia Barbasola fa delle rivelazioni sorprendenti

Alicia Barbasola ha recentemente partecipato a un programma argentino, “Nosotros a la Mañana”, dove ha svelato di essere in possesso di alcune chat tra Wanda Nara e il suo migliore amico, Kennys Palacios. Secondo Alicia, queste conversazioni avrebbero insinuato che Wanda non sarebbe realmente malata, mettendo in dubbio la veridicità della notizia sulla leucemia. La moglie del padre di Wanda ha annunciato che avrebbe reso pubbliche queste presunte chat attraverso un altro giornalista, ma al momento esse non sono ancora state diffuse.

Alicia non ha dubbi sulla buona fede del giornalista

Quando il conduttore del programma le ha chiesto se stesse insinuando che l’intera storia riguardante lo stato di salute di Wanda fosse una montatura, Alicia ha risposto di non avere dubbi sulla buona fede del giornalista che ha riportato la notizia iniziale, ovvero Jorge Lanata. Tuttavia, ha affermato di conoscere la fonte di queste informazioni e ha sostenuto che sarebbe stata proprio Wanda Nara a mentire riguardo alla sua presunta malattia.

Le relazioni tra Wanda e suo padre, Andres Nara, sono state sempre molto complicate

La frattura familiare è iniziata con il divorzio di Wanda dall’ex marito, Maxi Lopez, quando il padre si schierò dalla parte dell’ex calciatore, andando contro Mauro Icardi, colpevolizzandolo di aver “rubato” la moglie ad un suo amico. Inoltre, Andres ha spesso criticato pubblicamente sua figlia, accusandola anche di essere interessata solo al denaro.

Le dichiarazioni di Alicia Barbasola rimangono semplici indiscrezioni

Le dichiarazioni di Alicia Barbasola, al momento non hanno prove concrete. Attualmente, Wanda Nara si trova a Instabul, dove ha accompagnato il marito Mauro Icardi insieme ai loro figli. Resta da vedere se la showgirl argentina deciderà di rispondere alle gravi accuse della moglie del padre e se fornirà nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute.

La situazione è complessa e suscita grande interesse da parte dei fan di Wanda Nara in tutto il mondo. Sarà importante attendere ulteriori sviluppi e notizie ufficiali per avere una chiara comprensione della verità riguardante il suo stato di salute e le accuse mosse dalla moglie del padre. Nel frattempo, l’attenzione del pubblico è focalizzata sull’argentina e sulla sua reazione a queste affermazioni.