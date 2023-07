Chiara Ferragni, il suo like contro Selvaggia Lucarelli a più post scritti dai follower, ecco perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni ha suscitato l’attenzione dei social media alcuni giorni fa quando ha messo dei “mi piace” su Twitter a dei tweet contro la giornalista Selvaggia Lucarelli.

La situazione è stata preceduta da una polemica riguardante la presenza di Giulia De Lellis in Israele, alla quale Selvaggia Lucarelli aveva risposto in modo critico.

Mentre parte del web ha reagito con forti critiche all’influencer, Selvaggia si è limitata a suggerire a Giulia di studiare e informarsi meglio prima di frequentare certi luoghi.

La reazione di Selvaggia Lucarelli ha ricevuto commenti discordanti

Alcuni utenti hanno sottolineato una presunta incoerenza nel suo comportamento. Si è fatto notare che Selvaggia ha spesso criticato pesantemente i Ferragnez e altre personalità, ma quando si è trattato di Giulia De Lellis, che fa parte della stessa agenzia della Lucarelli, ha adottato un tono più moderato, definendola una “povera ignorante” che non sapeva.

In tanti hanno scritto sui social post di questo tenore: “Quindi sei Selvaggia Lucarelli e attacchi i Ferragnez e chiunque altro sulla qualunque e anche pesantemente”.

E poi: “Poi però tocca a Giulia De Lellis e, facendo parte della tua stessa agenzia, le dai solo della povera ignorante che non sapeva. I giornalisti seri proprio”.

E poi c’è chi ha scritto: “In pratica quando sei amica di Selvaggia Lucarelli te la cavi con 150 caratteri. Poi che c*lo, questo casino proprio ieri che non ha postato perché stava vivendo la vita reale. E pensare che per la Ferragni pubblicava romanzi mentre era in vacanza dall’altra parte del mondo”.

“Quindi Selvaggia Lucarelli difende una nel suo stesso management (Giulia De Lellis), quando si è strappata i capelli per molto, molto meno nello scagliarsi alla cieca contro altri”.

Queste osservazioni hanno provocato una rivolta sui social

Una serie di tweet hanno criticato l’atteggiamento di Selvaggia Lucarelli e sostengono che lei trattasse con indulgenza Giulia De Lellis solo perché faceva parte del suo stesso management.

Alcuni hanno ironicamente commentato che quando si è amici di Selvaggia, ci si può “cavare d’impiccio” con pochi caratteri, mentre lei stessa è stata nota per criticare aspramente gli altri.

Il “mi piace” di Chiara Ferragni

Il fatto che Chiara Ferragni abbia messo “mi piace” a questi tweet ha contribuito a far emergere l’opinione di alcuni utenti che la influencer concordi con le critiche rivolte a Selvaggia Lucarelli.

Tuttavia, i “mi piace” sui social media possono essere interpretati in modi diversi e non sempre significano un’approvazione totale di ciò che viene detto.