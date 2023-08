Temptation Island, Filippo Bisciglia interrompe bruscamente il falò di Ale e Federico: «Ora basta»

0 SHARES Condividi Tweet

La relazione tra Alessia Ligotti e Federico sembra giunta al capolinea dopo tre anni di fidanzamento, con problemi che nemmeno Temptation Island è riuscito a risolvere. Nell’ultima puntata, durante un acceso falò di confronto, Filippo Bisciglia è intervenuto fermando il confronto per le dure parole di umiliazione rivolte da Ale a Federico.

Un falò di confronto molto teso

Alessia, ha notato come Ale, ha chiesto un nuovo falò di confronto per confrontarsi con Federico dopo avergli impedito di vedere alcuni video durante il reality show. Quest’ultimo ha accettato il confronto, ma i toni sono subito diventati accesi e offensivi. Ale ha accusato Federico di non averla mai amata veramente e di stare con lei solo per pietà.

L’intervento di Filippo Bisciglia

Durante il falò, Ale e Federico si sono scambiati dure accuse, e il conduttore Filippo Bisciglia ha deciso di intervenire, fermando il confronto. Ha rimproverato Federico per il suo atteggiamento arrogante e ha sottolineato che stava umiliando la sua fidanzata con il suo comportamento. L’intervento di Bisciglia ha sottolineato la gravità della situazione e ha messo in luce il fallimento del tentativo di risolvere i problemi tra la coppia.

La fine della relazione

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Ale ha rivelato di aver sentito Federico al telefono ma di non averlo più incontrato dal giorno del falò. Federico, d’altro canto, non sembra rimpiangere la decisione di separarsi. Entrambi sembrano aver deciso definitivamente di porre fine alla loro relazione, accettando la fine del loro fidanzamento.

Ale ha detto: «Lui non era interessato a un confronto faccia a faccia, mi aspettavo me lo chiedesse lui. Mi aspettavo un po’ di rispetto ma lui come al solito se n’è fregato. Io e Lollo ci stiamo visti e sentiti, non è successo nulla, questo è il momento di pensare a me stessa».

Temptation Island ha portato alla luce i profondi problemi nella relazione tra Ale e Federico. Ora entrambi sembrano concentrarsi su sè stessi, pronti a intraprendere nuovi percorsi nella loro vita.