Giulia Stabile, per il suo terribile gesto viene asfaltata sui social, lei si scusa ma il web non la perdona

Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di Amici 20, è finita al centro di una dura polemica sui social media. Durante il suo soggiorno a Londra, ha pubblicato una foto su Instagram in cui il suo nome era scritto su un cuore rosso su un muro della città. Purtroppo, il muro era un memoriale per le vittime del Covid nel Regno Unito, suscitando reazioni negative dai suoi follower.

Il gesto involontario

Nella foto condivisa da Giulia, il suo nome appariva accanto a una faccina sorridente su un cuore rosso, che si trovava su un muro dedicato alle vittime del Covid. I cuori rossi sul muro rappresentano ciascuna persona che è venuta a mancare a causa della malattia, un gesto caro ai loro cari. Nonostante Giulia abbia fatto questo gesto ingenuamente, molti utenti sui social media l’hanno attaccata duramente, accusandola di insensibilità e mancanza di rispetto.

La risposta di Giulia

Di fronte alle feroci critiche, Giulia ha deciso di rispondere pubblicando un’Instagram story. Ha spiegato di non conoscere il significato del muro prima di allora e che non aveva intenzione di mancare di rispetto a nessuno. Giulia ha raccontato che ha visto altre persone scrivere i loro nomi sui cuori e l’ha fatto senza malizia, non sapendo del significato del muro.

Reazioni del pubblico

Nonostante le spiegazioni di Giulia, la polemica non si è placata del tutto. Alcuni utenti hanno insistito sul fatto che, avendo una vasta base di follower, dovrebbe prestare maggiore attenzione a ciò che pubblica. Tuttavia, c’è chi ha preso le difese della ballerina, ritenendo il gesto un’ingenuità senza cattive intenzioni.

Un periodo di controversie

Questa non è la prima polemica in cui Giulia Stabile è coinvolta di recente. In un altro episodio, era stata accusata di ignorare dei fan durante un soggiorno a Como con il cantante Wax. Giulia si era difesa, smentendo le accuse e ribadendo il suo sostegno ai suoi follower.