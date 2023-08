Tg3 Linea Notte: Maurizio Mannoni fatto fuori, il suo post di saluti è una stoccata alla Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Il conduttore Maurizio Mannoni ha annunciato l’addio a Tg3 Linea Notte tramite un post su Twitter, ma il suo gesto ha scatenato una polemica riguardo alla Rai e alla sua gestione dei conduttori. Vediamo i dettagli.

L’addio a Tg3 Linea Notte

Maurizio Mannoni, volto noto del programma Tg3 Linea Notte, ha recentemente annunciato il suo addio alla trasmissione attraverso un post pubblicato su Twitter. Il giornalista, che ha guidato il programma per diversi anni, ha voluto condividere la notizia direttamente con il suo pubblico, ma il suo messaggio ha fatto emergere un certo disappunto nei confronti della Rai.

Mannoni ha scritto così: “Cari amici, non che la notizia sia di particolare interesse, me ne rendo conto… ma dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no. La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione“.

La stoccata alla Rai

Nel suo post, Mannoni ha rivelato che non gli è stata offerta la possibilità di condurre un’ultima stagione di Tg3 Linea Notte. Questa mancata opportunità ha lasciato intendere che forse il conduttore avrebbe desiderato prolungare la sua carriera televisiva di un altro anno. Questa dichiarazione ha sollevato una serie di polemiche riguardanti la Rai e il suo modo di gestire i conduttori e i programmi.

Le onde di addii da Rai 3

L’addio di Maurizio Mannoni a Tg3 Linea Notte è solo l’ultimo di una serie di addii importanti da Rai 3. Uno dei primi a salutare è stato Fabio Fazio, il celebre conduttore che dopo 40 anni in Rai ha deciso di migrare verso Discovery. Fazio riprenderà la conduzione di “Che Tempo Che Fa” su Nove. La situazione contrattuale in stallo con la Rai è stata una delle ragioni che hanno spinto il conduttore a prendere questa decisione.

Le dimissioni di Lucia Annunziata

Altro volto di spicco che ha salutato Rai 3 è stato Lucia Annunziata, ex conduttrice di “Mezz’ora in più”. La giornalista ha scritto una lettera ai vertici di Viale Mazzini, esprimendo il suo disaccordo con l’operato del governo. Questa controversia ha portato alle sue dimissioni dalla trasmissione.

L’addio di Bianca Berlinguer

Anche Bianca Berlinguer, dopo 34 anni a Rai 3, ha lasciato la rete televisiva per approdare a Mediaset. Inizialmente, si era ipotizzato che il suo addio fosse dovuto a un presunto mal di pancia legato alla concorrenza delle prime serate di Rai 1 e Rai 2. Tuttavia, l’ad di Rai Roberto Sergio ha chiarito che il programma di Berlinguer non faceva parte del palinsesto. La conduttrice ha quindi deciso di intraprendere una nuova avventura lavorativa.

Le reazioni dei fan e del pubblico

Le notizie degli addii di questi volti noti hanno suscitato diverse reazioni tra i fan e il pubblico. Molti hanno espresso disappunto e preoccupazione riguardo al futuro di Rai 3 e dei programmi che amavano seguire. Alcuni hanno sottolineato l’importanza dei conduttori storici e il loro contributo al successo dei programmi, esprimendo rammarico per le loro partenze.

La gestione dei conduttori da parte della Rai

Le recenti polemiche riguardo alla gestione dei conduttori da parte della Rai hanno portato molti a interrogarsi sulle scelte della rete televisiva e sulle politiche di contrattazione. La mancanza di rinnovo contrattuale in alcuni casi ha spinto i conduttori a cercare nuove opportunità altrove, mentre altri hanno espresso disaccordo riguardo a decisioni editoriali e di programmazione.