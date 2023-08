“De Martino sta con una famosa influencer”, bomba sull’ex ballerino di Amici

0 SHARES Condividi Tweet

“De Martino sta con una famosa influencer”. Le indiscrezioni dell’ex re dei paparazzi riguardo alla presunta nuova fiamma del conduttore Rai.

La rottura tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez ha tenuto banco nelle ultime settimane, e ora l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha lanciato uno scoop riguardo al presunto nuovo amore del conduttore Rai. Corona ha fornito dettagli interessanti sulla separazione e sulle presunte nuove relazioni amorose, scatenando l’attenzione dei fan e degli appassionati di gossip.

La rottura di Stefano De Martino e Belén Rodriguez

Stefano De Martino e Belén Rodriguez sembrano essersi separati di nuovo, e la loro lontananza ha alimentato le speculazioni riguardo alla fine della loro relazione. Sebbene nessuno dei due abbia commentato pubblicamente la situazione, sembra che la separazione sia avvenuta ormai sei mesi fa, ma i due hanno preferito mantenere buoni rapporti per il bene del loro figlio Santiago.

“De Martino sta con una famosa influencer”, Fabrizio Corona e le sue indiscrezioni

Come ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona non si è risparmiato nel condividere dettagli sulla rottura tra Stefano e Belén. Attraverso il suo canale Telegram, Corona ha rivelato che il conduttore Rai avrebbe già trovato una nuova fiamma, una nota influencer e attrice. Secondo le sue informazioni, la ragazza è Beatrice Vendramin, già legata a personaggi famosi nel mondo dello spettacolo.

Beatrice Vendramin, la nuova fiamma di Stefano De Martino

Fabrizio Corona ha svelato che Stefano De Martino è stato avvistato in Sardegna in compagnia di Beatrice Vendramin. La giovane è una conosciuta influencer, attrice e modella, oltre ad essere stata coinvolta sentimentalmente con Fred De Palma e Giacomo Giorgio di Mare Fuori. Sebbene si tratti di indiscrezioni, Corona ha affermato che i due sembravano felici e spensierati durante la loro permanenza in Sardegna.

Le frecciatine di De Martino su Instagram

Nel frattempo, Stefano De Martino ha condiviso post e foto sui suoi profili social, che molti utenti hanno interpretato come frecciatine indirizzate all’ex moglie Belén Rodriguez. Tra i vari like “sospetti”, uno ha fatto riferimento a presunte relazioni infelici, suggerendo che stare in una relazione infelice sia dannoso per la salute e che essere single potrebbe essere una scelta migliore.

Le indiscrezioni di Fabrizio Corona riguardanti la rottura tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez, e la presunta nuova fiamma del conduttore Rai, hanno scatenato un’ampia attenzione da parte del pubblico.

Sebbene siano solo voci al momento, i fan saranno certamente curiosi di vedere come si evolverà la situazione e se i diretti interessati confermeranno o smentiranno le notizie riguardo ai loro rapporti sentimentali. Resta da vedere come si evolveranno le vicende amorose delle due celebrità e se i cuori potranno trovare una nuova felicità dopo la rottura.