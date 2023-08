0 SHARES Condividi Tweet

Viva Rai2, Biggio svela: “Che problemi stiamo avendo” rivela che ci sono alcuni problemi da risolvere con alcuni condomini della location del programma.

La prossima stagione televisiva si avvicina e i fan di Viva Rai2 non vedono l’ora di rivedere il programma. Tuttavia, ci sono alcuni problemi da risolvere riguardo alla location del programma, come ha rivelato il co-conduttore Fabrizio Biggio. Nonostante ciò, Biggio esprime il suo affetto per il collega Fiorello e parla dei prossimi progetti televisivi che lo attendono.

Nonostante il successo ottenuto nella scorsa stagione televisiva, Viva Rai2 deve affrontare alcune difficoltà riguardanti la location del programma. Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello nel programma, ha dichiarato che alcuni condomini della via Asiago hanno sollevato problemi riguardo al troppo rumore. Questo sta portando alla ricerca di una nuova location per la prossima edizione.

Il rapporto con Fiorello

In un’intervista a Diva e Donna, Fabrizio Biggio ha parlato dell’esperienza vissuta nel programma Viva Rai2 accanto a Fiorello. Ha definito l’esperienza unica, sia dal punto di vista personale che professionale, e ha sottolineato l’importanza dell’amico e collega Rosario. Biggio ha ringraziato pubblicamente Fiorello per avergli dato l’opportunità di lavorare insieme e ha condiviso l’affetto e la complicità che hanno sviluppato nel corso dei mesi passati insieme quotidianamente.

Progetti futuri di Fabrizio Biggio

Parlando dei prossimi progetti televisivi, Biggio ha svelato che, in caso di un eventuale mancato ritorno di Viva Rai2, non prenderà parte ad altri programmi. Tuttavia, è prevista una nuova edizione di Boomerissima con Alessia Marcuzzi, e Biggio continuerà a essere uno degli autori. Ha elogiato il programma e ha scherzato sul fatto che non può lasciare sola Alessia, che è anche cugina di sua moglie. Infine, ha raccontato come la Marcuzzi gli abbia perdonato di aver dato il suo numero in diretta durante una puntata di Viva Rai2.