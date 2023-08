Federica Pellegrini, il giorno del suo compleanno, lancia un altro messaggio sulla sua gravidanza

0 SHARES Condividi Tweet

In occasione del suo 35º compleanno, la celebre campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha fatto una sorpresa ai suoi fans rivelando finalmente il sesso del nascituro. Dieci giorni fa, insieme al marito Matteo Giunta, aveva annunciato l’arrivo imminente del loro primogenito, ma solo oggi ha svelato se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia. La notizia è stata condivisa attraverso un post su Instagram, accompagnato da un gesto dolce del marito, che ha lasciato i fan entusiasti e commossi.

La dolce sorpresa del marito

Per festeggiare il compleanno di Federica, Matteo Giunta ha organizzato una sorpresa molto particolare. Ha regalato alla Divina un bellissimo mazzo di rose rosse, ma tra i fiori rossi spiccava una rosa di colore diverso: una rosellina rosa che rappresentava la bambina che la Pellegrini sta aspettando. Quella rosellina ha finalmente confermato che tra dicembre e gennaio nascerà una femminuccia, e la coppia di futuri genitori è estremamente felice di questa notizia. La commovente sorpresa è stata documentata e condivisa sui social dalla stessa Federica, che ha scritto una breve didascalia: “35… Con un pizzico di rosa“. Il fiocco rosa è pronto a fare capolino sulla porta di casa, e i fan della coppia non vedono l’ora di accogliere la piccola.

La dedica speciale di Matteo Giunta

Matteo Giunta ha voluto dedicare un post speciale alla sua amata Federica in occasione del compleanno. Ha scelto un’immagine semplice e autentica, li ritraeva insieme a tavola. Nella didascalia, ha scritto parole affettuose e profonde: “Mi fai venir voglia di essere un uomo migliore. Tanti Auguri Amore“. Il gesto dolce e spontaneo del futuro papà ha colpito i followers che hanno elogiato la genuinità della coppia e l’amore che li lega.

Una donna impegnata tra maternità e lavoro

Nonostante la gioia della gravidanza, Federica Pellegrini continua a dedicarsi con passione al suo lavoro. All’interno della Fede Academy, la campionessa ha diversi progetti in corso, e recentemente ha condiviso una foto insieme a Matteo al tavolo mentre si occupavano di questioni lavorative. Ma il suo impegno non si ferma qui: Federica è anche impegnata nelle riprese del docufilm “Materia Viva“, dedicato al tema del riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e dell’economia circolare. Nel cast del film, che sarà disponibile su RaiPlay, ci saranno anche personaggi di fama internazionale come Susan Sarandon, Irene Grandi, Alessandro Del Piero e Carlo Conti.

Con la gioia della gravidanza e la passione per il lavoro, Federica Pellegrini dimostra ancora una volta la sua forza e determinazione, sia come atleta sia come donna e futura madre. I fan aspettano con trepidazione l’arrivo della piccola, sapendo che la Divina sarà una mamma amorevole e coraggiosa. Auguri di buon compleanno e tanti auguri per questa nuova meravigliosa avventura, Federica!