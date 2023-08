Chiara Ferragni posta una sua foto impegnata in un “tuffo perfetto” ma tutti sospettano che sia un fake, lei smentisce tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Un’immagine di Chiara Ferragni immortalata in un tuffo perfetto durante una vacanza a Ibiza ha scatenato un dibattito sui social. La nota imprenditrice digitale ha condiviso la foto sui suoi profili social, ma molti fan hanno iniziato a sospettare che fosse stata ritoccata. L’abilità da perfetta tuffatrice di Chiara è stata messa in dubbio, ma lei ha risposto alle critiche con un video su TikTok per dimostrare la veridicità dello scatto. Ecco cosa è successo.

Lo scatto del tuffo perfetto

Durante la sua vacanza a Ibiza, Chiara Ferragni è stata fotografata mentre faceva un tuffo in mare, un tuffo che appare perfettamente eseguito e professionale. La foto è stata successivamente condivisa da Chiara sui suoi account social, ma i commenti dei fan sono stati tutt’altro che positivi. Molti hanno iniziato a dubitare della veridicità della foto, sospettando che fosse un fake e che Chiara non sapesse tuffarsi così bene.

Le reazioni dei fan e i dubbi sul tuffo

I commenti sotto il post di Instagram di Chiara sono stati critici e sarcastici. Alcuni fan hanno osservato che i capelli sembrano sfidare la forza di gravità e che l’acqua intorno a lei non mostra segni del tuffo. Questi dubbi hanno portato alcuni a sospettare che la foto fosse stata manipolata.

Chiara risponde con un video

Per mettere a tacere le voci e dimostrare la veridicità dello scatto, Chiara Ferragni ha pubblicato un video su TikTok che mostra l’intera dinamica del tuffo. Nel video, si vede Chiara eseguire il tuffo esattamente come nella foto, confermando che è stato un tuffo reale e senza alcun ritocco.

Le reazioni al video

Dopo aver visto il video, molti fan hanno dovuto ricredersi e hanno elogiato Chiara per la sua abilità nel tuffarsi. Tuttavia, ci sono ancora alcuni che continuano a dubitare della veridicità dello scatto e mantengono la loro convinzione che sia un fake.

Molti fan hanno cambiato idea dopo aver visto il video, ma c’è ancora chi continua a dubitare della sua abilità. In ogni caso, l’influencer ha dimostrato di essere perfetta anche in questa abilità, come in molte altre sfaccettature della sua vita.