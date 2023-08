Celine Dion, la sorella ha notizie drammatiche: “Nessuna medicina funziona”

0 SHARES Condividi Tweet

Celine Dion ha dovuto affrontare una difficile battaglia contro una rara malattia neurologica chiamata sindrome della persona rigida (SPS). Nel dicembre scorso, la cantante ha rivelato pubblicamente la sua diagnosi e ha dovuto rimandare il suo Courage Tour. Da allora, ha lavorato duramente per cercare di guarire, ma la sua lotta contro la malattia è stata difficile. Recentemente, la sua sorella maggiore, Claudette, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Celine, sottolineando la sua determinazione e speranza di trovare una cura.

Celine Dion e la sindrome della persona rigida

La sindrome della persona rigida è una malattia neurologica molto rara che colpisce solo una persona su un milione. Celine ha rivelato di soffrire di questa condizione, che provoca spasmi muscolari e influisce sulla sua vita quotidiana. A causa di questi sintomi, la cantante ha dovuto affrontare difficoltà nel camminare e talvolta ha avuto problemi vocali che le hanno impedito di cantare come avrebbe voluto.

La cancellazione del Courage Tour

A maggio, Celine ha dovuto prendere la difficile decisione di cancellare il suo Courage Tour. Ha riconosciuto che recuperare la salute era una priorità e che non era giusto per i suoi fan continuare a posticipare gli spettacoli. Anche se l’annuncio ha spezzato il cuore dei suoi sostenitori, Celine ha promesso di non arrendersi e di tornare sul palco non appena sarà pronta.

L’impegno nella ricerca di una cura

La speranza è stata un elemento chiave nella lotta di Celine contro la sindrome della persona rigida. La sua sorella, Claudette, ha rivelato che la cantante sta facendo tutto il possibile per guarire. Consulta i migliori ricercatori nel campo della malattia e continua a lavorare per mantenere il suo corpo in forma. Nonostante finora non sia stata trovata una medicina efficace, Celine non perde la speranza e continua a combattere con determinazione.

La battaglia di Celine Dion contro la sindrome della persona rigida è stata difficile e ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera. Tuttavia, la cantante canadese non ha mai perso la speranza e continua a lottare per superare questa malattia rara. La sua determinazione e il sostegno della sua famiglia e dei fan sono fondamentali mentre affronta questa sfida. Speriamo davvero di rivederla presto sul palco, pronta a farci emozionare con la sua voce straordinaria.