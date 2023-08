Myrta Merlino prima di debuttare a Mediaset già dà un parere su Maria De Filippi: “Che tipo di programmi fa”

0 SHARES Condividi Tweet

Myrta Merlino, celebre giornalista e conduttrice televisiva, si è recentemente raccontata in un’intervista esclusiva al settimanale Chi. Dopo aver ereditato il trono di Barbara D’Urso su Canale 5, Myrta ha condiviso i momenti di incertezza e timore che ha vissuto prima di accettare il ruolo di conduttrice di “Pomeriggio Cinque“.

Myrta Merlino e la difficile scelta di “Pomeriggio Cinque”

L’accettazione del ruolo di conduttrice di “Pomeriggio Cinque” è stata un passo importante nella carriera di Myrta Merlino. Pur essendo sempre stata una fan di Mediaset, la decisione di prendere il posto di Barbara D’Urso non è stata facile. Myrta si è dichiarata “combattuta” e “bonariamente spaventata”, ma il sostegno del suo compagno Marco Tardelli l’ha incoraggiata a dare il via a questa nuova avventura televisiva.

Ed è stata lei stessa a dichiarare così: “Io ero combattuta, bonariamente spaventata, mentre lui (il compagno Marco Tardelli ndr) mi ha esortata sin da subito ad accettare”.

Il romanzo sentimentale di Temptation Island

Myrta Merlino, che è da tempo una fedele spettatrice delle trasmissioni Mediaset, ha espresso la sua ammirazione per “Temptation Island“. Durante un incontro con Maria De Filippi, ideatrice del programma, Myrta ha elogiato la trasmissione definendola “il grande romanzo sentimentale del nostro Paese”, infatti, ha raccontato così: “Ho incontrato Maria qualche giorno fa a Roma, il suo Temptation Island è il grande romanzo sentimentale del nostro Paese”.

Questa affermazione ha evidenziato il suo apprezzamento per il formato e il successo del celebre show televisivo.

Un nuovo inizio per “Pomeriggio Cinque”

Dopo l’addio di Barbara D’Urso, Myrta Merlino è pronta a prendere le redini di “Pomeriggio Cinque” dal 4 settembre. Non avendo avuto il tempo di seguire il programma precedentemente a causa del suo impegno in altre fasce orarie, Myrta è entusiasta di dare il suo contributo a questa popolare trasmissione pomeridiana. Sarà una nuova sfida per la conduttrice, ma è determinata a rendere il programma una piattaforma autentica e coinvolgente per il pubblico.

Il nuovo approccio di Myrta Merlino

La nuova missione di Myrta Merlino su “Pomeriggio Cinque” è quella di raccontare un’Italia vera e autentica, senza infingimenti. La conduttrice si impegna a presentare temi attuali e rilevanti per gli italiani, senza maschere o artifici. Il suo approccio genuino e coinvolgente mira a creare una connessione significativa con il pubblico, offrendo contenuti di qualità e rilevanti.

Il confronto con Barbara D’Urso

Myrta Merlino ha ammesso di non aver avuto abbastanza tempo per seguire le puntate di “Pomeriggio Cinque” durante il mandato di Barbara D’Urso. La conduttrice ha dovuto concentrarsi sul suo lavoro giornalistico e ha ammesso di non aver avuto molte occasioni per guardare la trasmissione. Tuttavia, il suo approccio fresco e autentico promette di portare una ventata di novità alla storica trasmissione pomeridiana.

Un futuro promettente per Myrta Merlino

Myrta Merlino si prepara a intraprendere questa nuova avventura televisiva con determinazione e passione. Il pubblico italiano è curioso di vedere la sua presenza sullo schermo e di scoprire il suo stile unico di conduzione. Con il suo impegno a presentare contenuti autentici e rilevanti, Myrta promette di offrire un’esperienza televisiva coinvolgente e apprezzata dai telespettatori.