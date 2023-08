“La Volta Buona”, il promo di Caterina Balivo lascia tutti senza parole, il programma sarà identico a quello della Bortone

0 SHARES Condividi Tweet

Rai Uno ha lanciato il promo ufficiale di “La Volta Buona”, il nuovo programma pomeridiano feriale che andrà in onda da settembre, con Caterina Balivo alla guida. Lo show sostituirà “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, e dalle parole di Balivo nel promo, sembra che la struttura non si discosterà molto da quella della Bortone. Con elementi che spaziano dall’attualità allo spettacolo, dalla fiction al gioco da casa, il nuovo show sembra pronto a intrattenere il pubblico in un formato familiare ma con qualche novità.

Differenze di contenuto e linea editoriale tra Balivo e Bortone

Serena Bortone, grazie alla sua formazione giornalistica, era riuscita a integrare ospiti politici nel pomeriggio di Rai Uno. Questo approccio sembra poco probabile con la Balivo, che probabilmente seguirà una linea più incentrata sul puro entertainment. Una differenza notevole sarà nella selezione degli ospiti, chiamati “affetti stabili” da Bortone e “cast fisso” da Balivo. Alcuni nomi trapelati sono il wedding planner Enzo Miccio, l’esperto musicale Dario Salvatori, il professor Umberto Broccoli e l’autore Gianni Ippoliti.

La sfida di Caterina Balivo: sostituire la Bortone non sarà facile

La sostituzione di Serena Bortone con Caterina Balivo non è senza difficoltà. La Bortone aveva portato la fascia pomeridiana di Rai Uno dal 12% al 16% di share in tre anni, mentre l’ultimo anno di “Vieni da me” con la Balivo si era attestato intorno al 12%, non ottenendo un grande successo. La sfida di Balivo sarà quindi quella di mantenere o superare il successo ottenuto da Bortone, senza deludere le aspettative del pubblico. La pressione è alta, e la presentatrice campana dovrà dimostrare di essere all’altezza.