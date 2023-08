“Estate in diretta”, Enrica Bonaccorti non si presenta e Sandra Milo fa un’incredibile gaffe su di lei

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’ultima puntata di Estate in diretta, martedì 8 agosto, si è tenuto un tributo al grandissimo Domenico Modugno nel ventesimo anniversario della sua scomparsa. Gli spettatori aspettavano con ansia l’ospitata di Enrica Bonaccorti, che con Modugno aveva condiviso una lunghissima amicizia e aveva scritto alcune delle sue canzoni più celebri. Tuttavia, il conduttore Gianluca Semprini ha annunciato che Bonaccorti non era potuta essere presente, senza fornire spiegazioni, affermando: “Mandiamo un abbraccio ad Enrica che non è potuta essere con noi.”

Gaffe di Sandra Milo e momenti di emozione

La puntata è stata contraddistinta anche da una clamorosa gaffe da parte dell’attrice Sandra Milo, che ha rivelato una presunta lunga storia d’amore tra Enrica Bonaccorti e Domenico Modugno. Un’affermazione che circola come gossip da anni ma sempre smentita dalla Bonaccorti stessa. Nonostante ciò, l’episodio ha offerto momenti emotivi forti, specialmente quando la Milo si è commossa fino alle lacrime ascoltando “Meraviglioso”, una delle canzoni iconiche di Modugno.

Una sfida continua per “Estate in diretta”

Estate in diretta, condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, affronta sfide continue nel mantenere il pubblico incollato allo schermo. L’assenza inaspettata di un ospite chiave come Bonaccorti e l’errore non corretto riguardo al gossip hanno potuto creare dei momenti difficili. Tuttavia, il programma riesce ancora a toccare il cuore degli spettatori, offrendo un mix di emozioni, intrattenimento e informazioni.