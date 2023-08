Ida Platano attaccata sui social: “Stai con Alessandro solo perchè ti paga i viaggi”, lei risponde e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

I due famosi volti televisivi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, sono noti per concedersi frequenti viaggi romantici. Nel periodo recente, si sono concessi numerose fughe, allontanandosi dal loro lavoro per momenti di relax. Questo comportamento ha alimentato pesanti insinuazioni da parte degli utenti del web, che hanno suggerito che Ida stia con Alessandro solo per i viaggi e il tenore di vita che lui le offre. Tali insinuazioni hanno riguardato i loro viaggi a Miami, Capri, Sardegna, Ibiza e Formentera.

Ida Platano rompe il silenzio: spiega come lei e Alessandro pagano i viaggi

Stanca delle accuse e dei pettegolezzi, Ida Platano ha deciso di fare chiarezza sulle voci che circolano. Ha svelato che ama viaggiare e che ha sempre fatto viaggi prima dell’arrivo di Alessandro nella sua vita. Ha affermato che ha sempre lavorato e che va in giro per il mondo non appena ne ha la possibilità. Anche se si sta concedendo qualche vacanza in più, a suo avviso non fa male a nessuno, ed è libera di comportarsi come desidera.

Il chiarimento di Ida: speranza di placare le insinuazioni

In merito ai viaggi con Alessandro, Ida ha dichiarato che i due sono soliti dividere tutte le spese. L’unico viaggio che le è stato regalato dal suo compagno è stato quello a Miami. Per tutto il resto, hanno sempre diviso le spese. Questo è il suo lato della storia, e ora la domanda rimane: questo chiarimento sarà sufficiente a placare le insinuazioni e i dubbi di molti utenti del web? Solo il tempo dirà se questo metterà fine alle voci o se continueranno a circolare.