Sonia Bruganelli, pubblicata una foto mentre bacia un uomo, poi emerge la verità

Una foto ha recentemente creato molto clamore sui social: un bacio tra la famosa produttrice Sonia Bruganelli e un uomo. Molti si sono chiesti se avesse un nuovo fidanzato, ma la risposta è decisamente no. L’immagine, pubblicata sul settimanale Vero, mostra Sonia baciare Giuseppe Scagliola, uno degli autori di Ciao Darwin. Nonostante le apparenze, tra i due non c’è alcun legame romantico. Il bacio è stato scattato per gioco, e lo stesso magazine ha sottolineato la natura giocosa dell’evento. Ma ciò non ha fermato il gossip.

Sonia Bruganelli e il suo rapporto con il gossip: coincidenza o strategia?

La Bruganelli sembra essere divenuta una figura popolare nelle pieghe della cronaca rosa e televisiva italiana. Forse si tratta di una montatura di cui lei non sapeva nulla, o forse no, chissà. Ma come si suol dire, il gossip insegue chi vuole farsi inseguire. Da quando Sonia ha acquisito popolarità come opinionista al Grande Fratello Vip, è spesso al centro di polemiche e discussioni, sia per il jet privato, le dichiarazioni roboanti, che per la sua vita sentimentale. Ma è veramente lei ad essere cercata dai media, o è lei stessa che in qualche modo organizza per rimanere sulla cresta dell’onda?

Gli alti e basso del gossip: L’andamento di Sonia Bruganelli nel mondo dello spettacolo

Restando in tema Bruganelli, è impossibile non ricordare la gestione della comunicazione relativa alla fine del matrimonio con Bonolis. In un primo momento, la coppia ha smentito, per poi annunciare la rottura con un’intervista su Vanity Fair. Inoltre, Sonia aveva dichiarato che avrebbe lasciato il ruolo di opinionista al GF Vip dopo la prima stagione, per poi accettare di nuovo. Come non dimenticare le volte in cui ha fatto clamorosi scivoloni? Questo dimostra che nel mondo del gossip, ogni mossa è calcolata, e Sonia Bruganelli ne è un esempio perfetto.