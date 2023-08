Ballando, finalmente parla Milly Carlucci parla della giuria

0 SHARES Condividi Tweet

La prossima stagione di “Ballando con le Stelle” potrebbe vedere cambiamenti nella giuria e nel cast, secondo dichiarazioni della conduttrice Milly Carlucci.

Milly Carlucci, la conduttrice del popolare talent show del sabato sera di Rai Uno, Ballando con le Stelle, ha recentemente parlato della giuria per la prossima stagione, in partenza il prossimo ottobre. Le sue dichiarazioni al settimanale Visto non confermano nessuno dei giurati attuali, lasciando aperte le porte a una possibile rivoluzione.

“La giuria dev’essere messa in discussione, non è stata riconfermata. Ma tutto questo avverrà a settembre e non prima. Adesso è il momento in cui si dicono tante cose”, ha dichiarato la Carlucci.

Le parole della conduttrice sembrano suggerire che tutto sia ancora in discussione, ma molti ritengono che possa trattarsi di un bluff e che la giuria non subirà grandi cambiamenti.

Tra i giurati, la posizione di Selvaggia Lucarelli sembra essere la più delicata. Rumors suggeriscono che potrebbero esserci pressioni per indurla a lasciare, ma queste sono solo congetture. È molto probabile che la Lucarelli torni a sedersi sull’ambita poltrona del programma.

Il punto sul cast: nomi confermati e trattative in corso

Per quanto riguarda il cast, sono emersi diversi nomi che potrebbero partecipare al talent show di Rai Uno. Secondo Giuseppe Candela, esperto di retroscena tv, sarebbero certi i nomi di Teo Mammucari, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Simona Ventura. Altri nomi in trattativa includono Giovanni Terzi, Paola Perego, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Marcell Jacobs, Fabio Cannavaro e molti altri.

La Carlucci non ha confermato alcun nome, ma ha parlato delle difficoltà economiche nelle trattative:

“C’è gran voglia tra i personaggi di prender parte al programma, ma quando gli dici che devono cancellare la propria vita per quattro mesi vogliono giustamente veder riconosciuta questa presenza anche a livello economico”.

Rivoluzione o continuità?

Al momento, sembra che le certezze riguardino solo alcuni nomi del cast, come Barbieri, Ventura, Solo e Mammucari. Per quanto riguarda la giuria, non ci sono decisioni definitive, e nonostante le parole di Carlucci, è probabile che l’ossatura resti invariata, con eventuali innesti laterali. Anche Selvaggia Lucarelli, nonostante gli scambi di opinione roventi con alcuni colleghi nella scorsa edizione, dovrebbe mantenere il suo posto.

La prossima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia intrigante, con possibili sorprese e cambiamenti. Il tutto verrà svelato a settembre, e i fan sono già in trepidante attesa.