Unomattina estate, Tiberio Timperi non riesce a smettere di ridere parlando di Belen, grande imbarazzo in studio

Tiberio Timperi e la Frisella di Belen Rodriguez . L’episodio di Unomattina estate con Tiberio Timperi e Belen Rodriguez ha suscitato risate e imbarazzo in studio.

Nella recente puntata di Unomattina estate, l’attenzione è stata catturata da un argomento piuttosto insolito. Il conduttore Tiberio Timperi è scoppiato a ridere in diretta televisiva a causa di una polemica riguardante Belen Rodriguez e la sua “frisella”.

La Polemica su Instagram

L’argomento è stato portato alla luce dal giornalista Domenico Marocchi, che ha rivelato una polemica nata l’anno scorso. Belen Rodriguez aveva pubblicato su Instagram delle immagini di una fetta di pane con pomodoro, chiamandola erroneamente “frisella”. A quel punto, Timperi non è riuscito a trattenere le risate, mettendo il giornalista in difficoltà, che ha esclamato: “Vado avanti…Però così…”.

Marocchi ha cercato di continuare a parlare della questione, ma Timperi ha continuato a ridere incontrollabilmente, rendendo evidente il suo imbarazzo. Anche quando Marocchi ha tentato di far notare che quella fetta di pane non era effettivamente una frisella, Timperi ha continuato a ridere, creando una situazione molto divertente in studio.

Il presentatore di Rai Uno, lodato da Alessandro Cecchi Paone e dagli spettatori per il suo atteggiamento, ha reso il momento ancor più piacevole con la sua ironia. Il momento è diventato immediatamente virale sui social, condiviso e commentato da numerosi fan dello show.

Quasi una crisi diplomatica, la confessione di Marocchi

In seguito, Marocchi ha rivelato che l’errore di Belen aveva scatenato un’incredibile polemica sul web, con migliaia di commenti che esigevano che si vergognasse per l’errore. Ha concluso il suo intervento scherzando sulla situazione, dicendo: “Abbiamo quasi sfiorato la crisi diplomatica con l’Argentina…”. Uno sketch improvvisato che ha divertito non solo i due protagonisti ma anche gli spettatori a casa, aggiungendo una nota leggera e spensierata alla trasmissione.