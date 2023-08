Aurora Ramazzotti pubblica una foto mentre fa il pisolino con Cesare: i fan reagiscono male ma lei zittisce tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Estate, stanchezza e sonnolenza possono indurre chiunque a concedersi un pisolino, ed è esattamente quello che ha fatto Aurora Ramazzotti. Sul suo profilo Instagram, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha condiviso una tenera foto con il suo neonato figlio Cesare, mentre entrambi dormono. Lo scatto ha suscitato molti commenti, con alcuni fan che lo hanno definito «pericoloso» per il bambino, suggerendo precauzioni come l’uso di un cuscino. Altri, invece, si sono limitati a complimentarsi con Aurora per il bellissimo momento condiviso.

Le reazioni dei fan: commenti positivi e preoccupazioni

Molti follower di Aurora Ramazzotti hanno commentato la foto con affetto e amore, lodando l’«amore incondizionato» tra madre e figlio e il «momento più bello della vita». Tuttavia, non sono mancate le critiche sulla posa, definita «pericolosa» da alcuni utenti, con suggerimenti su come avrebbe dovuto posizionare Cesare sul letto.

La risposta di Aurora Ramazzotti: “Tranquilli, di solito dorme nella culletta”

Di fronte alle preoccupazioni espresse dai fan, Aurora Ramazzotti ha deciso di fare chiarezza sulla situazione. Ha prontamente risposto ai commenti, assicurando che di solito il piccolo Cesare dorme nella culletta. Con un disclaimer, ha sottolineato che ogni genitore può capire che ci sono momenti in cui si addormenta semplicemente con il proprio bambino, senza seguire procedure specifiche. La sua risposta ha messo a tacere le preoccupazioni e ristabilito la serenità attorno all’immagine dolce e amorevole con il suo bambino.