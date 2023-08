Damiano e Giorgia: la verità della Soleri sulla coppia aperta e sulla rottura

0 SHARES Condividi Tweet

Esattamente due mesi fa, Giorgia Soleri e Damiano David hanno annunciato la loro rottura. La notizia è arrivata poche ore dopo che ha iniziato a circolare un video in cui il cantante baciava un’altra ragazza. L’influencer e attivista Giorgia ha successivamente rivelato che la loro era una relazione aperta, vissuta in maniera molto libera e del tutto consensuale: “Io non ho mai visto l’esclusività come un valore… Non era un problema prima e non vedo come dovrebbe esserlo adesso.”

Giorgia Soleri: “Non ho accettato Nulla, ma ho scelto”

Un follower ha messo in dubbio l’affermazione di Giorgia sulla natura aperta della relazione, ma lei ha prontamente risposto. Ha sottolineato che la loro storia non monogama era una scelta consensuale e che non si trattava di una cosa che ha dovuto accettare: “Ragazzi sono onesta, secondo me avete un’idea delle relazioni non monogami etiche stereotipata e appiattita. Come ho accettato la coppia aperta? Io non accetto, ma io scelgo!”

La vita da single: “Meravigliosamente Bene”

Dopo la rottura con Damiano, Giorgia ha condiviso con i suoi follower come si sente da single. Ha espresso la sua soddisfazione per la sua attuale situazione, enfatizzando la pace che trova nel suo spazio personale e nelle sue abitudini. Inoltre, ha categoricamente affermato che non tornerebbe mai indietro con Damiano: “Come sto adesso che sono sola? Meravigliosamente bene… Non tornerei mai indietro.“