Belen, la mamma Veronica mai vista così: “Ora Basta lo dico io”.

Nel mondo del gossip, l’attenzione è puntata sulla possibile rottura tra Stefano De Martino e Belén Rodríguez. Recentemente, la madre di Belén, Veronica Cozzani, ha alimentato le voci con alcuni post intriganti su Instagram. Le immagini di cervi e le didascalie a doppio senso sembrano suggerire qualcosa sullo stato del matrimonio di Belén. Sia gli amici della coppia che le personalità vicine stanno cercando di smentire le voci, ma gli enigmatici post di Cozzani hanno gettato benzina sul fuoco, aumentando le speculazioni sulla fine del matrimonio tra la famosa showgirl argentina e il conduttore di Bar Stella.

“Le donne Rodriguez sono delle guerriere”, il messaggio di Veronica Cozzani

Veronica Cozzani non si è fermata con i post dei cervi. Ha anche pubblicato una foto in bianco e nero delle donne della famiglia Rodriguez, indossando mascherine con le loro iniziali. Questa fotografia, probabilmente scattata durante la pandemia, è stata condivisa con un messaggio potente: “Le donne di questa famiglia sono guerriere! Forza donne! Vi voglio tanto bene!” Questo messaggio sembra essere rivolto in particolare a Belén Rodríguez, sottolineando la forza e l’unità delle donne della famiglia Rodriguez. Questo potrebbe essere interpretato come un segnale che anche le altre donne della famiglia stanno attraversando un momento difficile, o potrebbe essere un messaggio di sostegno diretto a Belén.

Ai commenti dei followers, la mamma di Belen risponde: “Basta lo dico io”

La difesa accanita di Belén Rodríguez da parte della madre ha suscitato reazioni contrastanti online. Mentre alcuni hanno applaudito l’atteggiamento protettivo di Cozzani, altri si sono detti stanchi delle continue frecciatine tra lei, Belén, e De Martino. A una provocazione di un’utente che chiedeva di smetterla, Cozzani ha risposto seccamente: “Basta lo dico io!” Dimostrando che è pronta a difendere la figlia con determinazione. La situazione tra Stefano De Martino e Belén Rodríguez continua a essere al centro dell’attenzione, e i post di Cozzani sembrano solo intensificare le speculazioni. La sua posizione ferma e chiara dimostra quanto le donne Rodriguez siano pronte a combattere e a non farsi abbattere da niente e nessuno.